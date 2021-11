La trilogie PS2 GTA a plus vieilli que je ne l’imaginais

Le nouveau Trilogie GTA : L’édition définitive la réédition est une chance de revisiter certains classiques de tous les temps – mais comparé à d’autres remasters que j’ai eu le plaisir de jouer récemment, le matériel source original montre vraiment son âge.

Ce sont quelques-uns de mes jeux préférés de tous les temps, mais il est quand même impossible d’ignorer complètement à quel point… ces jeux sont souvent anciens. L’année dernière, nous avons eu une collection de jeux Mario qui comprenait le Super Mario 64 de 25 ans, et j’ai été époustouflé par la façon dont ce jeu a bien vieilli. Son mouvement, sa sensation – il est toujours serré et satisfaisant à ce jour, bien qu’il s’agisse d’un prototype d’aventure 3D « plan ». GTA3 est également un exploit qui définit le genre et la génération qui est toujours imité à ce jour… mais il ne semble pas aussi intemporel. Il y a une négligence dans la façon dont il se déplace et se gère qui trahit sa nature de pionnier plus qu’avec certains autres jeux de cette époque.

Une partie du problème est peut-être que les jeux en monde ouvert ont évolué et se sont étendus de manière si explosive depuis la sortie de ce trio. Il y a d’abord eu des imitateurs, mais petit à petit, tout est devenu au moins un peu un monde ouvert, et cela colore sûrement la perspective. Il y a beaucoup de choses à comparer depuis, et les maniérismes de contrôle de la mémoire musculaire des vingt dernières années sont absents ici. Il n’y a rien de mal à ce que les jeux sentent leur âge, pour être clair – mais dans mon esprit, ces trois-là étaient relativement intemporels – j’ai donc été surpris de voir cette vision brisée par ce remaster. Après un moment, je dois admettre que je commence à peine à penser à réinstaller GTA5.

Un aspect qui vieillit sûrement les jeux malgré toute refonte visuelle est son humour et son écriture. L’humour de GTA3 et de ses frères et sœurs est bien de son temps. Certains se sentent paresseux et par cœur selon les normes modernes – mais c’est exactement ainsi que le temps traite beaucoup de comédie. D’autres fois, ce qui ressemblait à une satire coupante et exagérée de l’État américain au début des années 2000 donne l’impression que cela pourrait maintenant être arraché aux gros titres. GTA est toujours très apprécié des médias grand public et spécialisés pour sa politique, mais je n’ai vraiment réalisé à quel point la série a réellement mûri dans sa vision du monde et sa livraison dans GTA5 après son retour à la trilogie 3D originale. C’est un saut important.

Cela dit, je pense toujours que ces jeux sont amusants à jouer, même s’ils sont parfois difficiles et criblés du type de conception de mission qui ne volerait jamais maintenant. C’est comparable au cours avec les jeux plus anciens, mais le fait est que c’est toujours assez amusant. Il y a quelque chose de charmant dans la manière particulièrement glissante dont les véhicules se comportent dans GTA3, par exemple, et une chose que je trouve particulièrement fascinante est de suivre l’évolution de la série à travers les trois jeux. Regrouper ces trois éléments est parfaitement logique, car l’un coule naturellement vers l’autre. Il y a une manière progressive de savoir comment chacun s’appuie sur les succès et corrige les échecs du dernier – et dans le contexte moderne, c’est une leçon d’histoire fascinante et engageante qui donne une toute nouvelle perspective aux trois. Jouer sur Xbox Series X et basculer entre les trois instantanément avec Quick Resume a été une expérience enrichissante.

Les remasters eux-mêmes sont… bien, du moins lorsqu’ils fonctionnent correctement – ce qui n’est pas assez souvent ennuyeux, avec de bons changements sapés par des bogues ou des ajustements intelligents qui ont des conséquences négatives imprévues. Ce sont des récréations professionnelles, bien que votre kilométrage varie en fonction de votre attachement à l’aspect original des jeux et de votre tolérance aux changements artistiques brouillants, aux bugs et aux problèmes de performances.

À un niveau de base, ce sont des remasters assez solides – mais parfois, ils ressemblent en quelque sorte à lorsque cette vieille dame a «réparé» une précieuse peinture historique de Jésus et, euh, l’a ruinée. En tant que fan de Final Fantasy, je ne connais que trop bien ce sentiment, car Square Enix l’a fait régulièrement pour ses classiques.

Quoi qu’il en soit, pour donner un exemple, la distance de tirage supplémentaire est certainement un changement indéniablement positif. Les panoramas et les longues rues ont l’air mieux et plus peuplés. Les villes se sentent plus vivantes et réelles, surtout lorsque vous arrivez à Los Santos, où sur PS2, sa densité assurait une distance de vision ridiculement courte devant vous qui a tout coupé plus loin que quelques pâtés de maisons. Même ce changement positif se retourne partiellement contre lui – sautez dans un avion ou escaladez les plus hautes montagnes et le manque d’abattage et d’ambiance signifie que vous pouvez voir San Andreas et les autres zones dans leur intégralité à distance – les exposant non pas comme des mondes vivants, respirants, mais comme une masse continentale de forme anormale flottant au milieu d’un océan mort comme un putain de niveau Super Monkey Ball – intrinsèquement un jeu vidéo.

Mais il y a encore plus de positif. Les améliorations apportées aux commandes, au verrouillage de la prise de vue, etc. sont toutes importantes et décentes. Ces jeux se sentent modérément plus modernes dans la façon dont ils contrôlent qu’auparavant.

D’autres changements sont discutables – des reflets beaucoup plus agressifs semblent mieux à certains endroits mais distrayants et étranges ailleurs. La plupart des améliorations de texture sont bonnes – mais par endroits, les changements de couleur et d’éclairage semblent saper l’ambiance établie de certains lieux et scènes. Enfin, il y a les choses purement négatives – comme la façon dont des PNJ mineurs qui avaient des conceptions de personnages très distinctes dans les jeux originaux ont été homogénéisés en des êtres plus génériques par le processus de remasterisation. Je ne sais pas ce qui se passe avec les effets de pluie, mais ils sont si agressifs qu’ils me rendent malade. Ensuite, il y a la musique manquante ! Ne me lancez même pas là-dessus. Est-ce vraiment Vice City si Billie Jean ne joue pas la première fois que vous entrez dans un véhicule ? Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Payez juste à la succession Jackson ce qu’ils veulent, pour l’amour de Dieu. Cette version n’est pas vraiment bon marché !

Fondamentalement – et excusez le cliché – c’est un sac mélangé. Il y a aussi des problèmes de performances flagrants, des bugs et des erreurs étranges – mais je m’attends à ce que ceux-ci soient corrigés au cours des prochains mois, étant donné le tollé tout à fait raisonnable sur les réseaux sociaux. Le commutateur est une chose, mais même avec les améliorations visuelles, un jeu aussi ancien qui ressemble à celui-ci ne devrait pas avoir de problèmes de performances sur PlayStation ou Xbox. Mais même si tous ces problèmes sont résolus, il y a des choix de développeurs dans ces remasters qui signifieront qu’ils sont pour toujours une expérience inégale.

Si nous supposons que les bugs flagrants et les problèmes de performances seront résolus, la nature rocheuse du remaster semble presque appropriée. Ce sont des remasters imparfaits de jeux totalement imparfaits. Ils n’ont jamais été parfaits, malgré leur importance culturelle et leur éclat général. Tous les joueurs de tous les temps ne vieilliront pas avec grâce – et cette trilogie pourrait en être la preuve ultime. Cela dit, Rockstar ferait mieux de corriger et de modifier certains des changements qui ont des effets négatifs.

Il est bon d’avoir des versions de ces jeux fonctionnant sur le matériel actuel et dans des logiciels plus récents qui seront plus à l’épreuve du temps en termes de compatibilité. Ils ne se sentent tout simplement pas dignes du prix RRP à part entière. Et même alors, si vous le vendez, ne vous attendez pas à ce qu’il frappe comme dans les années 2000. Certains jeux ont cette magie intemporelle, mais pas ceux-là. Si vous voulez à nouveau ce sentiment, vous feriez peut-être mieux de jouer à GTA5.