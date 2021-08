La trilogie remasterisée de Grand Theft Auto se dirigerait vers un changement

Image: Rockstar

Depuis le lancement de la Nintendo Switch, beaucoup ont espéré une sorte de port Grand Theft Auto sur le système, et beaucoup se demandent si Grand Theft Auto V ferait son chemin vers le système hybride. Cependant, Kotaku a maintenant partagé un rapport suggérant qu’une autre version de longue date est en route vers Switch et d’autres systèmes.

Le rapport indique qu’une trilogie GTA Remastered approche de la fin du développement, Switch étant une plate-forme prise en charge avec d’autres consoles, PC et même mobiles. Les jeux inclus sont Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City, et Grand Theft Auto San Andreas, avec le projet de remasterisation utilisant un mélange d’actifs nouveaux et anciens via Unreal Engine.

Le studio qui serait en charge du projet est Rockstar Dundee, qui était Ruffian Games avant l’acquisition, une équipe avec un historique de sorties majeures et de travaux de remasterisation. Comme de nombreux projets, il a apparemment subi des retards et des changements de plan au cours de l’année écoulée, le rapport indiquant qu’une sortie fin octobre / novembre est désormais prévue. Soi-disant, la trilogie viendra dans un package complet, potentiellement en tant que produit téléchargeable uniquement.

En tout cas, ce serait la première version de GTA sur du matériel Nintendo depuis le très décent Grand Theft Auto : Chinatown Wars retour sur la DS, donc ce serait certainement une arrivée notable.

Seriez-vous enthousiasmé par ce GTA Trilogy Remaster sur Switch ? Faites le nous savoir dans les commentaires!