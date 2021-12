La trilogie Shadow of The Tomb Raider est actuellement gratuite sur PC

Image : Square Enix / Crystal Dynamics

Noël est peut-être terminé, mais l’Epic Games Store n’a pas encore fini de distribuer des cadeaux gratuits. Son dernier jeu gratuit est en fait trois jeux gratuits en un. Jusqu’au 6 janvier, vous pouvez vous y rendre et récupérer gratuitement le redémarrage de Tomb Raider 2013, sa suite de 2016 Shadow of The Tomb Raider et sa suite de 2019, Rise of The Tomb Raider. C’est beaucoup de pillages de tombes !

Ce n’est pas une surprise complète. Comme des enfants qui jettent un œil sous le sapin de Noël pendant que leurs parents dorment, il y a quelques jours, les dataminers et les leakers avaient déjà révélé que les gens obtiendraient des jeux Tomb Raider gratuits le 30 décembre. Et, ils avaient raison ! Il y a peu de temps, la trilogie de survie est apparue comme cadeau gratuit d’aujourd’hui sur Epic Games Store. Comme d’habitude, vous devrez télécharger le lanceur Epic Games Store sur PC, créer un compte si vous n’en avez pas déjà un, puis ajouter les jeux gratuits à votre bibliothèque avant la fin du cadeau le 6 janvier 2022.

Si vous n’avez joué à aucun des nouveaux jeux Tomb Raider, vous devriez absolument essayer d’y jouer pendant les vacances libres que vous pourriez avoir laissées en 2021. Le premier jeu de la trilogie, nommé de manière confuse juste Tomb Raider, secoue la franchise formule, se concentrant davantage sur la survie et l’exploration de type monde ouvert. Il existe également un système d’artisanat et au fur et à mesure que vous progressez dans le scénario du film d’action du jeu, vous débloquez des améliorations pour votre équipement et vos capacités.

Le meilleur jeu de la trilogie est sans doute la suite de 2016, Shadow of The Tomb Raider. Ce suivi prend les bases solides des mises à niveau RPG, de l’exploration du monde ouvert et des combats à la troisième personne satisfaisants trouvés dans ce premier redémarrage et tourne simplement le cadran jusqu’à 11. Des niveaux plus grands, plus de tombes à piller, plus de puzzles, plus de mises à niveau , plus d’armes, etc, etc. C’est juste une version plus grande et meilleure de la formule établie lors du premier redémarrage, avec également des visuels élégants. J’ai également apprécié le récit plus que le premier ou le troisième jeu de la trilogie, Lara agissant davantage comme un héros désespéré essayant de sauver la situation tout en luttant contre ses propres problèmes personnels et ses démons.

Lire la suite: Le jeu d’horreur de survie Tomb Raider mis au rebut a l’air effrayant

Enfin, en 2019, nous avons obtenu Rise of The Tomb Raider. Ce troisième jeu a été développé par Eidos Montréal, contrairement aux deux derniers jeux qui ont été produits par Crystal Dynamics. Mais alors qu’un nouveau studio était en charge de cette entrée, il a plus ou moins suivi la même formule établie avec les deux derniers jeux. Je ne pense pas que Rise soit un mauvais jeu, mais il semble un peu plus maladroit et vieux par rapport aux deux premiers volets de la trilogie de redémarrage.

Alors, quand attendons-nous la sortie de la prochaine entrée de la longue franchise Tomb Raider ? Pas de sitôt. Crystal Dynamics est un studio occupé ces jours-ci, travaillant sur le jeu Avengers et aidant également Microsoft avec son redémarrage Perfect Dark. Tout ce que nous savons, c’est que Crystal Dynamics travaille en effet sur une nouvelle entrée dans la série qui est prévue pour « unifier » les chronologies des jeux originaux des années 90 et les redémarrages plus récents. Mais le studio n’a donné aucun délai pour savoir quand ce prochain titre de Tomb Raider verra le jour. Jusque-là, vous pouvez rejouer ou consulter la trilogie de redémarrage gratuitement sur PC via le cadeau d’Epic.