La trilogie Shadowrun arrive sur Nintendo Switch en 2022

in

Le très apprécié Trilogie Shadowrun – basé sur le RPG de table cyberpunk fantasy – a été annoncé pour Switch.

Il est composé de Le retour de Shadowrun, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut et Shadowrun : Hong Kong – Édition étendue, et sera lancé sur le système en 2022. Plus d’informations seront partagées l’année prochaine. Pour l’instant, voici un bref aperçu :

“En tant que mercenaire Shadowrunner, les joueurs exploreront un avenir dystopique où la magie s’est réveillée et où des créatures fantastiques sont revenues à la vie. Des récits de branchement immersifs, une croissance des personnages basée sur les compétences et des combats tactiques au tour par tour captivants vous attendent dans Shadowrun Trilogy”

Avez-vous déjà joué à Shadowrun Trilogy de @WeBeHarebrained ? Vous aurez la chance de jouer aux trois jeux Shadowrun sur Nintendo Switch en 2022 ! Plus d’informations à venir l’année prochaine ! https://t.co/O7e6wO2lDX – Paradox Interactive (@PdxInteractive) 24 septembre 2021

Sur la base de la liste Switch eShop, il semble que vous puissiez acheter chacun de ces titres individuellement. Allez-vous découvrir cette série lorsqu’elle atterrira sur la Switch ? Dites-nous dans les commentaires.