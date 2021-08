La trilogie ‘The Karate Kid’ quitte à nouveau Netflix avant la saison 4 de ‘Cobra Kai’

La trilogie Karate Kid quitte à nouveau Netflix. Le service de streaming a récemment publié ce qui reste en septembre et The Karate Kid, The Karate Kid Part II et The Karate Kid Part III feront leur révérence le 30 septembre. Cependant, The Next Karate Kid restera sur Netflix, et ce mouvement se produit comme la série de suites, Cobra Kai, se prépare à sortir la saison 4 en décembre.

On ne sait pas quand la trilogie The Karate Kid reviendra sur Netflix, mais les fans ont encore le temps de regarder les trois films populaires. De plus, Cobra Kai fait du bon travail pour aider les fans de Karaté Kid à revivre les années 1980. La série est passée de YouTube à Netflix l’année dernière et la saison 3 a été diffusée le 1er janvier. À quatre mois de la saison 4, nous attendions la sortie d’une bande-annonce complète. Plus tôt ce mois-ci, Netflix a publié une bande-annonce qui a donné aux fans des indices sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle saison.

“Chaque personne sur ce Zoom en ce moment est probablement aussi épuisée que j’en ai l’air, à cause de ce que nous avons filmé en ce moment et de ce que nous avons devant nous pour le prochain moment”, co-créateur et producteur exécutif de Cobra Kai dit Josh Heald. “Tout ce que je peux dire, c’est qu’il était vraiment important pour nous de terminer la saison trois comme nous l’avons fait, avec” Ouais ! ” comme un sentiment, par opposition à “Ah”, où s’est déroulée la saison 2.

“Nous voulons offrir ce sentiment, et nous voulons continuer à fournir la dopamine qui génère ce bon sentiment”, a poursuivi Heald. “Nous voulons nous assurer que nous livrons sur la chair de poule, sur les larmes, sur les rires du ventre et les pompes de poing. C’est la même recette avec des goûts différents et tout le reste, mais c’est encore plus grand. Nous sommes vraiment, vraiment fiers de ce que nous’ fais jusqu’à présent, et je connais tout le monde… J’ai hâte que vous voyiez ce que tout le monde fait.”

Ralph Macchio joue dans les trois films Karate Kid et Cobra Kai. William Zabka joue dans le premier film et figure également dans la série Netflix. Ils sont rejoints par un casting talentueux, et Cobra Kai inclut sa part d’action, de comédie et de romance. Netflix n’a pas encore annoncé la date de sortie exacte de la saison 4 de Cobra Kai, mais il est probable qu’elle pourrait sortir le 3 ou le 10 décembre.