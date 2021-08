La trilogie TimeSplitters est toujours aussi géniale 16 ans plus tard

in

TimeSplitters, TimeSplitters 2 et TimeSplitters: Future Perfect est l’une des trilogies de tir les plus appréciées de l’histoire du jeu sur console. Mais cela fait 16 longues années depuis la dernière entrée dans la franchise, et les jeux de tir à la première personne ont radicalement changé au cours de cette période. Avec un nouveau jeu TimeSplitters à l’horizon, dans quelle mesure la trilogie originale résiste-t-elle en 2021 ?

En mai, Deep Silver a annoncé la reformation de Free Radical Design, les créateurs de la trilogie originale TimeSplitters, et leur première tâche est une nouvelle entrée dans la franchise de tir classique. Une suite peut-elle conserver la joie chaotique et simple des jeux originaux ?

Un remake ou un remaster de la trilogie TimeSplitters ne peut sûrement pas être loin, mais en attendant, rejoignez Chris alors qu’il déterre une vieille PS2 poussiéreuse, branche un pad shonky et revisite trois des meilleurs jeux de tir sur console jamais créés.