La trilogie Tomb Raider du jeu gratuit Epic Games classée du pire au meilleur

La trilogie Tomb Raider est le dernier jeu gratuit d’Epic Games pour décembre 2021 et voici un classement des trois volets.

Décembre a été un mois incroyable pour la communauté PC grâce aux soldes d’hiver ainsi qu’à la promotion EGS. Cette promotion a offert aux joueurs un assortiment de titres incroyables pour le prix de rien, tels que Loop Hero, Pathfinder, Prey, Control et Salt and Sanctuary.

Bien qu’il soit triste que Noël soit terminé, la bonne nouvelle est qu’il s’est terminé avec le plus gros paquet à ce jour.

JANVIER: Toutes les sorties de jeux vidéo de janvier 2022 pour console et PC Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy | Bande-annonce de lancement

Comment obtenir la trilogie Tomb Raider gratuitement sur Epic Games

Vous ne pouvez obtenir la trilogie Tomb Raider gratuitement dans la boutique Epic Games que jusqu’à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT le 6 janvier.

Une fois la date et les heures ci-dessus passées, vous ne pourrez plus ajouter le jeu à votre bibliothèque pour le prix de rien car il sera remplacé par God’s Will Fall. Ce serait vraiment dommage de passer à côté car ce sont trois grandes aventures et histoires dans un seul package.

À condition de revendiquer la trilogie alors qu’elle est disponible gratuitement, vous voudrez commencer dès le début pour découvrir le récit global dans son ensemble. Cependant, malgré la nécessité de jouer aux trois jeux, ils sont assez différents et peuvent être séparés en fonction de celui qui est le meilleur.

Trilogie Tomb Raider classée

Vous trouverez ci-dessous notre classement des jeux de la trilogie moderne Tomb Raider du pire au meilleur :

3. L’ascension du Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider est un bon jeu, mais nous pensons que c’est le pire de la trilogie car son histoire est assez médiocre. Bien que le redémarrage soit très bon, nous ne sommes pas fans de la représentation de Lara Croft par rapport aux jeux Legend, Anniversary, Underworld et PS1. C’est parce qu’elle est très ennuyeuse et manque d’une personnalité plus grande que nature alors que Rise la transforme d’une accro à l’adrénaline pleine d’esprit et inoubliable en une simple et simple bienfaisante.

En plus d’une Lara Croft ennuyeuse, l’histoire est également somnolente car le ou les méchants sont boiteux et cela vous plonge dans une guerre dont il est impossible de se soucier. Les monstres du jeu sont également très apprivoisés par rapport à son prédécesseur de 2013, et l’acte final ressemble à une imitation d’Uncharted 2.

Cependant, malgré une histoire, un protagoniste et des personnages ennuyeux, le gameplay est bien amélioré. Lara n’a toujours pas ses deux pistolets emblématiques, mais le gameplay est beaucoup plus fluide et il y a plus d’éléments de survie ainsi que des énigmes à résoudre via des grottes.

2. Tomb Raider (2013)

Le redémarrage de Tomb Raider était l’un des meilleurs jeux de l’ère PS3 et Xbox 360. Bien que cela nous ait éloigné des motos, des monoplaces et de la grosse poitrine, cela nous a donné une noob Lara Croft très vulnérable et désespérée. Cela aurait dû la faire devenir le dur à cuire emblématique à double maniement que tout le monde aime encore d’antan, mais il est impossible de blâmer ce jeu pour l’échec des suites.

Alors que les autres camarades de bord de Lara sont standard et pas très intéressants, Lara est au moins seule la plupart du temps. Et cela se traduit par de nombreux décors d’action exaltants où vous parcourez la terre et combattez les assauts d’ennemis avec juste votre fidèle arc et vos flèches.

Le méchant est décent et l’histoire de l’île est assez intéressante. Mais ce qui est le plus mémorable dans le jeu, c’est la façon dont il se penche sur l’horreur. Ce n’est pas effrayant et cela ne vous donnera pas de cauchemars, mais c’est facilement le jeu Tomb Raider le plus brutal de tous les temps car il a le plus de sang et de gore. Pour cette raison, il a également l’image la plus emblématique de la trilogie qui est Lara sortant d’un bain de sang dans un hommage visuel à The Descent.

Oh, et il y avait aussi un mode multijoueur pour profiter pendant quelques heures avant d’oublier. Cela dit, c’est facilement le pire aspect du jeu car cela rend le titre presque impossible à platine toutes ces années plus tard.

1. L’Ombre du Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider est le meilleur de la trilogie car c’est celui qui ressemble le plus à un jeu Tomb Raider classique. Lara Croft est toujours pleurnicharde et loin d’être aussi amusante ou mémorable qu’avant, et Eidos Montréal a impardonnablement volé à nous, fétichistes du snu snu, une Lara légèrement tonique et plus costaud en amincissant sa masse musculaire. Mais, malgré tout cela, elle est au moins placée dans un environnement de jungle plein d’énigmes à résoudre.

Il y a plus d’énigmes facultatives dans le jeu que le redémarrage ou Rise, et il y a aussi plus d’énigmes qui doivent être résolues pour réellement progresser dans l’histoire. De plus, le jeu vous permet de rendre les énigmes plus difficiles en vous permettant de désactiver les indices afin que Lara Croft ferme son jappement et ne gâche pas le plaisir.

Loin des énigmes, il y a aussi plus d’exploration et de pauses entre les combats grandiloquents. Et, quand il se transforme en Uncharted, il devient au moins le meilleur jeu vidéo Rambo de tous les temps.

Son histoire – encore une fois – n’est pas très bonne et le méchant – encore une fois – est très boiteux et oubliable. Mais, malgré tout cela, le gameplay, le terrain de jeu ouvert, les objets de collection et la quantité de puzzles sont fantastiques. Et il est également impossible de ne pas jaillir des sections sous-marines qui sont intenses et provoquent la panique en raison des espaces restreints, des piranhas et du manque malheureux de branchies de Lara.

