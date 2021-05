La triste histoire d’amour de Jaime Garza et Viridiana Alatriste

Ils faisaient également partie de la distribution du feuilleton Tomorrow is spring dans lequel Alatriste a partagé la tête avec sa mère Silvia Pinal et c’est devenu son dernier projet: “C’était une histoire d’amour, mais ce n’était pas si long, ce n’était pas long, un peu plus d’un an, peut-être. Nous n’avons pas pu vivre ensemble ou quoi que ce soit”, se souvient-il James.

Le jour de l’accident, Viridiana avait organisé une rencontre avec des amis de la communauté artistique du département de Héron sur la rue Mimosa. En 2017, l’acteur de Simply María avait déclaré que Alatriste Il est parti plus tôt parce qu’il habitait chez sa mère et qu’il devait s’y rendre.

Cependant, dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante, James Il a rappelé que ce jour-là, quelque chose ne tournait pas rond: «Elle était là, c’était une petite réunion avec des amis à moi et à elle. Et soudain j’ai remarqué quelque chose d’étrange.

Elle m’a dit: ‘Je pars.’ Elle allait bien, je ne l’ai pas vue ivre ou quoi que ce soit, j’ai senti sa décision injustifiée ou soudaine parce qu’elle avait invité des gens. Je l’ai vue agitée, inquiète, je ne l’ai pas vue. sachez pourquoi », a-t-il ajouté. James, qui a partagé que la prochaine chose qu’il a vécue était l’avis de la mort de Viridiana dans un accident de voiture.