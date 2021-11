La triste histoire de Frank Hayes, le seul à avoir remporté un concours alors qu’il est mort | La vie

Le jockey Frank Hayes n’a participé qu’à une seule course de chevaux, qu’il a également remportée. Mais ce n’est pas entré dans l’histoire pour ça. Hayes a remporté la course après son décès.

La vie, ou la mort, on ne sait pas qui est en faute ici, peut être extrêmement cruelle.

Frank Hayes a réalisé le rêve de sa vie : gagner une course de chevaux. Mais l’a-t-il fait quand il était déjà mort. Cela compte-t-il comme un rêve devenu réalité ?

Né en Irlande en 1901, les chroniques racontent que depuis l’enfance son rêve était de devenir jockey.

Il a émigré aux États-Unis et est allé travailler comme toiletteur dans une écurie, devenant ainsi l’entraîneur d’un cheval nommé Doux baiser (Doux baiser).

Le cheval appartenait à Miss AM Frayling, qui voulait l’essayer à la course Belmont Park à New York, qui n’était que dans quelques semaines.

Le propriétaire n’a pas pu trouver de jockey gratuit pour l’événement, alors Frank Hayes s’est porté volontaire pour participer à la course. Il était son entraîneur et connaissait bien Sweet Kiss, alors Miss AM Frayling a accepté.

Le problème était qu’il ne restait que quelques jours avant la course, et Hayes n’avait pas le poids réglementaire. J’ai dû perdre 8 kilos en un temps record, alors il a mis un régime fort, et il s’est écrasé dans la salle de gym pour s’abaisser aux 58 kilos que le règlement de la course exigeait.

Le 4 juin 1923, sur la piste de course de Belmont Park à Elmont, New York, Frank Hayes était un étranger, et les paris étaient de 20 à 1 contre lui.

Mais Doux baiser c’était un cheval exceptionnel, et contre toute attente, Hayes a remporté la course d’une tête.

Il était là, immobile devant l’animal, lorsque Miss AM Frayling et les autorités vinrent le féliciter. Ils n’ont pas pu le faire : comme il n’a pas réagi, quelqu’un est venu lui demander pourquoi il n’était pas descendu de cheval, et ils ont découvert qu’il était mort. Il avait 22 ans.

Les médecins ont décidé qu’il était mort de une crise cardiaque, dans la dernière partie de la course.

L’avantage qu’avait Sweet Kiss dans les derniers mètres lui a servi à remporter la course, malgré le fait que le coureur ne transmettait plus aucun ordre.

Se croit que le surmenage que j’avais fait pour se remettre en forme les jours précédents, avec l’excitation de la course, a provoqué crise cardiaque.

Frank Hayes a été enterré avec tous les honneurs, vêtu du costume de jockey avec lequel il a remporté la compétition, trois jours plus tard.

Sweet Kiss n’a plus participé à une course, et les commérages racontent que depuis lors, les garçons de l’écurie l’ont appelé Sweet Kiss of the Death : le doux baiser de la mort.