La triste histoire de l’arbre le plus solitaire du monde, entouré de désert et détruit par un conducteur ivre | La vie

Cela semble être une histoire triste que les grands-parents racontent à leurs petits-enfants pour les faire s’endormir. Mais c’est tout à fait réel. La vie solitaire et la mort ironique de l’Arbre du Ténéré.

Les Arbre du Ténéré a été considérée, pendant des siècles, l’arbre le plus solitaire du monde. Situé au milieu du désert du Sahara, au Niger, il n’y en avait pas d’autre à 400 kilomètres à la ronde.

Personne ne peut expliquer pourquoi il n’a pas été mangé par les chameaux dans les caravanes, ou utilisé comme bois de chauffage. Peut-être parce que c’était le seul arbre à des centaines de kilomètres à la ronde, les Touaregs ont décidé de le respecter.

Les Arbre du Ténéré, un acacia, est devenu sacré pour les caravaniers. Ils se sont rassemblés autour de lui avant de traverser le désert d’Agadez à Bilma, et au fil des décennies, il est devenu une légende. Utilisé comme phare du désert C’est le seul arbre au monde à figurer sur des cartes à l’échelle 1 : 4 000 000.

Comment cet acacia a-t-il survécu dans l’un des déserts les plus secs du monde ? On sait qu’il est né à une époque où il y avait encore des arbres au Sahara, où le climat était moins sec.

A survécu parce que ses racines ont atteint une nappe phréatique, un puits d’eau souterrain situé à plus de 30 mètres de profondeur.

L’Arbre de Ténéré a servi de point de référence aux Touaregs pendant des siècles, non accompagnés, survivant à la dureté du désert et des caravanes et de leurs animaux.

Hypérion est l’arbre le plus haut du monde. Il dépasse 115 mètres de haut et a plus de 600 ans, mais très peu de gens savent où il se trouve. Son emplacement exact est un secret.

Cela aurait pu être une histoire heureuse. Mais, dans une cruelle ironie du sort, l’acacia centenaire a été tué en 1973 par un conducteur ivre. Son camion a percuté le seul arbre dans un rayon de 400 kilomètres.

Comme il l’a avoué à la police, il conduisait le camion à grande vitesse car il se trouvait dans le désert, et il ne s’attendait pas à rencontrer d’obstacles.

L’arbre de Ténéré s’est brisé en plusieurs morceaux à cause de l’impact et est mort. A sa place, une simple statue en fil de fer fut érigée et est encore conservée aujourd’hui. Les restes de l’arbre ont été transférés au Musée national du Niger, à Niamey, et placés dans un monument qui représente la résistance du peuple nigérian à l’adversité :

Nous nous considérons comme l’espèce la plus intelligente, mais nous sommes aussi la plus maladroite et la plus insouciante lorsqu’il s’agit de vivre avec le reste des êtres vivants de la planète. Nous déformons des vies séculaires, même involontairement.

La triste histoire de l’Arbre du Ténéré il contient des métaphores de la vie et de la condition humaine. Aussi quelques leçons que nous devrions apprendre.