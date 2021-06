La tristement célèbre campagne de désinformation Covid de Lancet a été orchestrée par le copain de Fauci, Peter Daszak ⋆ .

in

par JD Rucker, Les humains sont libres :

La dissimulation a commencé tôt et a duré des mois. Ceux qui étaient censés travailler pour protéger le peuple américain de la pandémie n’avaient qu’un seul souci : se couvrir les fesses.

La liste des personnes complices de la dissimulation continue de s’allonger. Cette liste comprend le Dr Anthony Fauci, comme nous l’avons appris si vivement récemment. Et la personne qui dirigeait une grande partie des opérations de dissimulation en public et dans les coulisses n’était autre que le président d’EcoHealth Alliance, Peter Daszak.

Scott Hounsell a publié un rapport d’enquête à succès sur Red State révélant comment Daszak a travaillé pour utiliser The Lancet comme une publication de propagande pour couvrir les malversations et la corruption.

Les articles du Lancet étaient des outils pour protéger à la fois le Parti communiste chinois et les partis américains qui ont participé à la recherche sur le gain de fonction qui a abouti à Covid-19.

À chaque tournant, de blâmer la soupe de chauve-souris aux traitements saccagés comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, The Lancet était le principal porte-parole des «scientifiques» pour orienter les gens dans la mauvaise direction.

L’article de Red State rassemble toutes les pièces, reliant les points avec presque tous centrés autour de Daszak.

Avec ce que nous savons maintenant du désir de Fauci de garder sa participation au laboratoire de virologie de Wuhan sous le radar ainsi que le ridicule « démystification » de la théorie du laboratoire de Wuhan par Daszak lors de la fausse enquête de l’Organisation mondiale de la santé, il semble que la dissimulation était la priorité absolue dès qu’il leur est devenu clair que le Covid-19 était fabriqué.

En d’autres termes, ils savaient qu’ils avaient participé à la création de la pandémie émergente vers le début de 2020, bien avant que la plupart des Américains ne sachent qu’il y avait un problème.

Selon l’article:

Alors qui sont les scientifiques qui ont signé cette lettre ? De nombreux experts dans le domaine du monde entier ont une chose en commun : toutes les routes passent par Peter Daszak.

Daszak, comme vous vous en souvenez peut-être, est le président d’EcoHealth Alliance, et comment les subventions du NIH ont été acheminées vers l’Institut de virologie de Wuhan et le Dr Shi Zhengli. Daszak lui-même s’est associé au Dr Shi sur des études de recherche sur le gain de fonction qui ont créé des versions de coronavirus mutées, puis ont testé ces souches virales sur des cellules animales et humaines.

Daszak, qui a également signé la lettre du Lancet, a toutes les raisons au monde de vouloir éradiquer la théorie des fuites de laboratoire, car son arrière-train peut être dans la fronde s’il s’avère qu’il vient de là.

Au cours de mes recherches, je suis tombé sur une mine d’e-mails de l’Université du Colorado et de l’Université du Maryland qui montrent exactement comment cette lettre est née et que les derniers mots de l’article « nous ne déclarons pas d’intérêts concurrents » étaient de la foutaise absolue.

Pour commencer, sur les 27 signataires de la lettre, 5 d’entre eux sont soit des salariés, soit des membres du conseil d’administration d’EcoHealth Alliance. Rita Cowell, Peter Daszak, Hume Field, John B. Hughes et William Karesh travaillent tous directement pour ou avec EcoHealth Alliance. À peine l’impartialité ou l’absence de conflit ou d’intérêt concurrent.

Dans une chaîne de courrier électronique commençant le 10 février 2020, Peter Daszak a commencé à solliciter des signataires de la lettre ci-dessus. La connaissance du virus en était encore à ses balbutiements, mais une chose était garantie pour Daszak et ses copains de l’EcoHealth Alliance : ce virus ne venait pas du WIV.

Ce ne sont pas des « théories du complot » et suggèrent que le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, a totalement soutenu la théorie de la mutation naturelle.

Comme nous l’avons souligné, il y a déjà eu un conflit d’intérêts pour au moins 5 des signataires, mais y a-t-il plus ?

Pourquoi oui, il y a. L’e-mail susmentionné a été publié par l’Université d’État du Colorado après que des questions aient été soulevées concernant la relation entre l’Université et EcoHealth Alliance.

