La tristement célèbre Madame Jody ‘Babydol’ Gibson d’Hollywood est décédée à 64 ans

Jody « Babydol » Gibson – une ancienne madame qui exploitait un vaste réseau de prostituées à Hollywood dans les années 80 et 90 – est décédée … TMZ a appris.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que les flics ont reçu un appel dimanche d’un membre de la famille et ont répondu au domicile de Jody’s Yucca Valley vers 11 heures du matin, et elle a été déclarée morte sur les lieux. On nous dit qu’elle semble être morte dans son sommeil, et aucun acte criminel n’est suspecté.

Eric Markel, son mari depuis 12 ans, a confirmé sa mort et nous a dit que la mort de Jody est un peu un mystère. Il dit qu’elle était tombée à environ 87 livres.

Markel pense qu’il est très pertinent qu’ils soient au milieu d’un méchant procès concernant la vente de leur maison – il nous a dit qu’il pensait qu’elle était morte « d’épuisement » à cause de la tourmente.

Gibson, tristement connue sous le nom de « Sasha of the Valley », a fait de la prison au début des années 2000 après avoir été reconnue coupable de proxénétisme à Los Angeles – les procureurs de l’époque affirmant qu’elle dirigeait l’un des plus grands services d’escorte de la ville … quelque chose JG elle-même a fini par s’en sortir dans les livres et autrement. Elle aurait eu plus de 300 femmes travaillant pour elle.

Babydol a été condamnée à 3 ans de prison après avoir été jugée, mais n’en a finalement fait que 2. Son procès a fait sensation à Hollywood parce que son livre noir aurait répertorié plusieurs célébrités de renom – du sport, de la politique et du divertissement – ​​en tant que clients.

L’histoire de sa vie est assez fascinante… elle est arrivée à LA au début des années 80 à la recherche de la célébrité via une carrière dans la musique et le mannequinat – cette dernière décollant en premier et devenant son principal pain et beurre.

Bientôt, une agence qu’elle avait commencée a commencé à se transformer en un point chaud d’accrochage haut de gamme.

Pendant qu’elle dirigeait cette entreprise, Jody a fait quelques apparitions devant la caméra … dans un film d’horreur de série B intitulé « Evil Laugh » et une place dans le talk-show « Up All Night ». Plus tard, elle a été présentée à quelques reprises dans « Larry King Live », « The Playboy Morning Show » et d’autres émissions de variétés/docs uniques.

Au cours de sa vie, Jody n’a pas hésité à partager son voyage … et a fini par devenir en quelque sorte une icône de la culture pop bien-aimée. Elle avait 64 ans.

DÉCHIRURE