SpongeBob SquarePants est, entre autres, un cuisinier de frites de renommée mondiale, mais les fans ne se souviendront peut-être pas que l’un de ses moments les plus controversés est survenu en faisant équipe avec Burger King. Le dessin animé a été présenté dans une publicité de Burger King en 2009, et il reste l’un des morceaux de Bob l’éponge les plus assiégés jamais produits. Voici une ventilation du clip de recirculation.

SpongeBob SquarePants a été créé en 1999 sur Nickelodeon, et bien qu’il continue à être diffusé à ce jour, il a également accumulé une base de fidèles adeptes adultes ainsi que son public cible d’enfants. Cela peut aider à expliquer la publicité Burger King de 2009 que les critiques ont qualifiée de trop ouvertement sexuelle pour continuer à être diffusée. Il présentait des danseurs tournoyant aux côtés du Burger King lui-même sur une parodie de “Baby Got Back” de Sir-Mix-A-Lot. La grande torsion était qu’ils avaient tous des extrémités arrière carrées.

L’annonce a été immédiatement condamnée lorsqu’elle a été diffusée sur les ondes et Burger King l’a défendue en disant qu’elle s’adressait aux parents et non aux enfants. Parce que Bob l’éponge est généralement commercialisé auprès des enfants, cela a soulevé tout un débat. Pendant ce temps, selon un rapport de ., la Campagne pour une enfance sans publicité a qualifié la publicité de sexiste et de sexuel inapproprié.

L’annonce n’a pas duré longtemps à la télévision, mais à la consternation de Burger King et de ses critiques, elle a eu une vie persistante sur les réseaux sociaux. L’annonce est souvent republiée sur des sites de vidéos comme YouTube, des babillards électroniques et des archives de mèmes. Il n’a pas été intégré ici, mais il n’est pas difficile à trouver avec une recherche rapide.

Comme la plupart des fans le savent, ce n’est pas la seule controverse sur Bob l’éponge. Au cours de ses deux décennies à l’antenne, l’émission a suscité la colère de nombreux groupes, experts et programmes – souvent aux extrémités opposées du spectre social et politique. Dès 2005, la série a été critiquée pour avoir « prôné l’homosexualité », bien que ses personnages ne professent généralement pas de préférence sexuelle.

L’émission a également été accusée de manière douteuse d’affecter les fonctions mentales et cognitives des jeunes téléspectateurs. Une étude de 2011 menée par l’Université de Virginie a publié une étude montrant ces résultats dans la revue Pediatrics, citant spécifiquement un public d’âge préscolaire. Selon un rapport de CNN à l’époque, Nickelodeon a affirmé que l’émission n’était pas destinée à ce groupe d’âge.

De nos jours, Bob l’éponge est plus souvent critiqué pour sa baisse de qualité perçue au fil des ans. De nombreux téléspectateurs affirment que l’émission a connu son apogée au cours de ses premières années à l’antenne, bien qu’une partie de cela puisse évidemment être attribuée à Nostalgie. SpongeBob SquarePants continue d’être diffusé sur Nickelodeon et est maintenant diffusé sur Paramount +.