La tristement célèbre scène de Casino Royale nue de Daniel Craig aurait pu être encore plus brutale pour James Bond

Craig: Donc je suis assis sur une chaise, qui avait… et je suis nu. … Et j’avais un, je ne sais pas de quoi il était fait, c’était bien et ça marchait, c’était une sorte de chose qui avait la forme de mon dos, dans la chaise. Dans lequel je me suis assis…

Mikkelsen: … pour arrêter le nœud.

Craig: [Mads] était en fait en train de balancer cette chose juste sous la chaise, et elle me frappait, la chaise, aussi fort que cela en avait l’air. J’ai donc dû abandonner le fait que cette chose ne se briserait pas. Parce qu’il en sortait foutu.

Mikkelsen: Il s’est cassé plusieurs fois. Et il était fait de contreplaqué, donc vous avez des éclats. Ce fut une journée merveilleuse pour moi – vous, peut-être pas tellement! C’était une journée brutale, évidemment. Vous avez hurlé pendant huit heures.