La tristement célèbre stratégie de guérison Qrei de Fortnite est maintenant morte dans l’eau

Les dégâts de tempête de guérison dans Fortnite compétitif sont devenus plus difficiles après un récent correctif.

La scène compétitive de Fortnite a considérablement évolué au fil des ans. Nous avons vu de nombreux styles de jeu différents se développer, dont la plupart peuvent fonctionner à un niveau élevé. Certains joueurs utilisent une approche plus passive et plus lourde en placement. D’autres préfèrent utiliser la touche w pour tenter d’éliminer tout le monde dans le hall. Bien qu’il s’agisse de deux styles de jeu principaux, un joueur polonais nommé Qrei a introduit une méthode révolutionnaire qui a commencé à faire tourner les têtes il y a quelques saisons.

Le trio de guérison original de Qrei, Armor Zelek et Treciux a fait la une des journaux au chapitre 2 – Saison 6 lorsqu’ils ont atteint la finale d’un FNCS Qualifer sans gagner aucune élimination. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Eh bien, Qrei a développé une stratégie dans laquelle lui et ses coéquipiers stockaient des objets de guérison, s’asseyaient dans la tempête et guérissaient jusqu’à la victoire.

Epic Games a tenté de contrecarrer la stratégie de guérison dans le passé, mais aujourd’hui pourrait être le coup final.

Correctif de feu de camp en mode arène

Nous avons augmenté le coût pour rallumer un feu de camp de 200 à 600 bois dans les listes de lecture de tournoi uniquement. pic.twitter.com/oUP02BQdyL – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 20 octobre 2021

Fortnite a dévoilé aujourd’hui un correctif qui rend impossible le rallumage des feux de camp pour les joueurs compétitifs. Avant, vous pouviez rallumer des feux de camp, mais peu utiliseraient cette option car elle nécessitait 300 bois. Cependant, Qrei utilise les feux de camp à son avantage dans sa dernière stratégie de guérison Orchard. Il stockait des objets de guérison et du bois autour d’un feu de camp central, ce qui lui permettrait de guérir les dommages causés par la tempête. Ce n’est plus le cas après le correctif d’aujourd’hui.

Le coût des matériaux pour rallumer un feu est maintenant de 600 bois. Malheureusement pour les fans de Qrei, les paramètres Fortnite compétitifs ne permettent aux joueurs de collecter que 500 bois. Il semble que le nombre d’équipes utilisant la stratégie de Qrei leur ait forcé la main. Maintenant, le gourou de la guérison a une tâche ardue à accomplir une semaine seulement après avoir signé avec sa toute première organisation d’esports.

Soo apparemment le qrei strat est complètement parti parce que vous NE POUVEZ PAS rallumer un feu de camp pic.twitter.com/Bnr4ppwoc8 – Centric Hottie (@hottiefn) 20 octobre 2021

Les gens ont fait remarquer rapidement et avec précision que Qrei pourrait s’approvisionner en Firefly Jars pour rallumer les feux de camp ; il y a deux problèmes avec ce remède. Tout d’abord, il n’y a pas assez d’apparitions de Firefly dans la zone Orchard pour en faire une alternative viable. Deuxièmement, le clip ci-dessus du joueur professionnel de Fortnite Hottie a souligné que les Firefly Jars ne rallument pas les incendies en mode Arena. Cela signifie que la stratégie Orchard de Qrei est désormais totalement inefficace.

Qrei réagit au changement de feu de camp

Pourquoi n’as-tu pas simplement supprimé le feu de camp ? C’est un nerf paniqué et non professionnel @FortniteStatus – TCE Qrei (@Qrei9) 20 octobre 2021

La sensation de guérison polonaise n’a pas apprécié le correctif d’Epic. Il s’est demandé pourquoi le feu de camp était resté dans le jeu et a qualifié le nerf de « paniqué et non professionnel ». La stratégie de guérison a constamment attiré les critiques de la scène concurrentielle en général. Beaucoup pensent que cela ruine l’objectif fondamental de Battle Royale, ce qui n’est pas faux.

Pourtant, la création de marque et de contenu de Qrei consiste à contourner Fortnite et à trouver des moyens non conventionnels de gagner. Il a certainement le droit d’être contrarié, et il devra trouver un autre moyen de gagner en utilisant la tristement célèbre méthode de guérison.

Image en vedette : Reddit