La tristement célèbre vidéo de construction de PC de The Verge est corrigée en 2021

En 2018, The Verge a publié un guide pour construire un nouveau PC qui était, eh bien, d’où j’étais assis, ce n’était pas idéal. D’où certains nerds de PC en colère étaient assis, cependant, c’était un scandale.

À quel point la vidéo était-elle mauvaise ? Il a sa propre page knowyourmeme, c’est à quel point. Le guide regorgeait d’omissions flagrantes et de conseils bizarres, allant d’une étrange obsession pour l’utilisation de l’énergie à l’utilisation la plus libérale de pâte thermique que vous ayez jamais vue.

Le guide vidéo d’origine a finalement été supprimé par The Verge (bien que vous puissiez le voir ici, et la partie écrite reste en ligne), le site affirmant qu’il ne répondait pas à ses “normes éditoriales”, et les choses ont empiré lorsque la perplexité initiale des gens avec le guide s’est rapidement transformée en harcèlement pur et simple de la part des autres, l’auteur Stefan Etienne recevant une tonne d’abus raciaux et The Verge émettant des avis de retrait sur quelques vidéos critiques de la situation.

Quoi qu’il en soit, c’était en 2018. Nous ne sommes pas ici pour traîner du mauvais vieux contenu et les divagations des fous d’Internet, nous sommes ici pour l’arc rédempteur de cette histoire, et cela se présente sous la forme de cette nouvelle vidéo Linus Tech Tips, où l’hôte demande à Etienne de “réparer” son ancienne construction.

Etienne est un grand sport tout au long (et prétend de manière intéressante que l’éditorial de The Verge l’a essentiellement jeté sous le bus avec la section vidéo du guide), alors que le couple parcourt le guide original point par point, pas seulement en expliquant comment ils amélioreraient les choses en 2021, mais aussi en permettant à Etienne de décomposer ce qui se passait également lors de la création de la vidéo.

Cette vidéo avait tout à fait la corde raide à marcher. Alors que le guide d’origine avait ses problèmes, l’ampleur et le ton de la réaction sont rapidement devenus incontrôlables, et donc revisiter le tout aurait facilement pu être un désastre. Obtenir le créateur original là-bas, et Linus étant un gars si gentil tout au long, signifie heureusement que c’est en fait juste une façon vraiment cool (et parfois révélatrice) de passer une demi-heure.