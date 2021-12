La troisième coche bleue arrive, qu’est-ce que cela signifie et dans quels cas apparaîtra-t-elle ?

WhatsApp, la messagerie instantanée par excellence ne cesse d’étonner ses fidèles utilisateurs. Il est déjà d’usage de permettre de temps à autre nouvelles fonctions qui rendent l’expérience d’envoi d’un message, d’une photo ou d’une vidéo encore plus divertissante.

Ces éléments en font l’un des plus utilisés au monde pour que les utilisateurs communiquent et échangent des informations et chaque jour plus de 5 milliards de personnes Ils l’utilisent à des fins privées ou comme outil de travail. Les responsables de l’application travaillent en permanence à son amélioration et proposent de nouvelles fonctionnalités telles que la fonctionnalité récente du mode ‘Multi-appareils‘.

Maintenant, il est annoncé qu’une nouvelle possibilité est en cours d’élaboration qui permet augmenter la sécurité et depuis quelques jours il spécule sur l’apparition d’un troisième chèque ou vu en bleu dans l’application.

L »application’ soulève de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la confidentialité de ses utilisateurs

Pexels

Tout d’abord, vous devez expliquer ce que divers types de chèques: quand il sort seulement un signifie que le message a été envoyé mais pas reçuIl apparaît normalement lorsque le téléphone portable du récepteur est éteint ou qu’il n’a pas accès à Internet ; deux ton gris, cela signifie que Oui le message vous est parvenu mais vous ne l’avez pas encore lu; finalement, deux chèques bleus, signifie que ils ont lu votre message.

Savez-vous quelle serait sa signification et quand elle sera vue ?

C’est une fonction qui pour le moment pas dans la version bêta de WhatsApp. Selon les informations publiées par le média Infobae, le troisième pop-corn bleu apparaîtra à l’avenir lorsque vous faites un Capturer à partir de écran dans une conversation de groupe.

Un exemple : « L’utilisateur (xxx) a pris une capture d’écran. Pour votre sécurité, ne fournissez aucun type d’informations personnelles, vous pourriez être victime de fraude ou d’extorsion ».

Depuis Indépendant ils prétendent également que sa mise en œuvre éventuelle pourrait empêcher d’éventuelles cyber-risques. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que WhatsApp officialise l’arrivée de la troisième colombe bleue aux conversations.

