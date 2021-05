La troisième édition du marathon ADNOC d’Abu Dhabi aura lieu en novembre

La troisième édition du marathon ADNOC d’Abu Dhabi devrait avoir lieu le 26 novembre 2021, alors que les inscriptions débutent avec un certain nombre d’offres de réservation anticipée.

L’organisateur, l’Abu Dhabi Sports Council (ADSC) et le sponsor du titre de la course, l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ont annoncé aujourd’hui que l’événement se déroulerait avec de solides mesures de sécurité en place pour protéger la santé et le bien-être des participants et des spectateurs report de la course 2020 en raison de Covid-19.

Se déroulant avant le jubilé d’or des Émirats arabes unis (EAU), le marathon ADNOC d’Abu Dhabi 2021 célébrera le parcours et les réalisations du pays tout en renforçant la réputation croissante d’Abou Dhabi en tant que destination sportive de classe mondiale. En tant que sponsor principal, le Marathon renforce l’engagement d’ADNOC à améliorer la santé et le bien-être de la communauté alors que la société continue de soutenir les efforts des EAU pour promouvoir des modes de vie sains et atteindre l’objectif de développement durable n ° 3 des Nations Unies.

SE Aref Al Awani, Secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a déclaré: «Après le succès de la deuxième édition du marathon ADNOC d’Abu Dhabi en 2019, qui a attiré plus de 16500 coureurs des Émirats arabes unis et d’outre-mer, nous sommes impatients d’accueillir à nouveau tous coureurs en novembre pour disputer les différentes distances proposées. La santé et la sécurité du public restent notre priorité numéro un, et nous sommes convaincus que la troisième édition sera une autre belle journée.

«Abu Dhabi est en train d’améliorer la phase de récupération de Covid-19 pour devenir l’une des destinations les plus sûres au monde, en termes de mesures de précaution face à la situation pandémique actuelle, ce qui a largement contribué à ce que les Émirats arabes unis accueillent un nombre d’événements sportifs mondiaux ces derniers temps. »

Alors qu’il accélère les préparatifs du marathon, l’ADSC accorde la priorité à la santé et au bien-être de tous les participants et spectateurs en étroite coordination avec les agences gouvernementales compétentes pour assurer le succès de l’événement.

Yaser Saeed Al Mazrouei, directeur exécutif d’ADNOC en amont, a déclaré: «ADNOC continue de mettre l’accent sur la promotion de modes de vie sains et actifs. Notre parrainage en titre de l’ADNOC Abu Dhabi Marathon, aux côtés d’autres initiatives sportives, comme notre partenariat avec TrainYAS et le Daily Mile, incarne cet engagement et notre rôle au centre du tissu social de notre communauté.

«L’événement de cette année sera très spécial car il offrira une occasion unique à toute la communauté de se réunir en toute sécurité pour célébrer le jubilé d’or des EAU. Des distances de course allant de 2,5 km, 5 km, 10 km, le relais marathon et le marathon complet sont disponibles, ainsi qu’un programme de formation et de soutien, nous encourageons donc tout le monde à participer à ce qui promet d’être un marathon passionnant et une expérience multiculturelle inoubliable.

Les places pour le marathon ADNOC d’Abu Dhabi 2021 sont strictement limitées, en raison des restrictions de Covid-19, et les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur: https://www.adnocabudhabimarathon.com/register-now/.

En vous inscrivant en mai, vous bénéficierez également d’une réduction de 20% pour les lève-tôt. Une fois inscrits, les coureurs recevront des mises à jour par e-mail et les annonces seront communiquées via le site officiel et les réseaux sociaux.

Pour s’assurer que les coureurs sont bien préparés pour la discipline de course choisie, le très populaire programme d’entraînement ADNOC Abu Dhabi Marathon reviendra dans un format élargi, avec des sessions sur mesure et des plans de fitness pour les coureurs de toutes les catégories. Les sessions hebdomadaires gratuites se tiendront sur le circuit de Yas Marina, dans le cadre de la série ADNOC TrainYas, et seront à nouveau animées par Youssef Rochdi, membre de l’USA Track & Field Association (USATF) et vainqueur de plusieurs longs USATF – championnats de distance.

Informations importantes pour les athlètes inscrits au Marathon ADNOC d’Abu Dhabi 2020

Les coureurs qui se sont inscrits pour participer au marathon ADNOC d’Abu Dhabi 2020 seront automatiquement inscrits pour l’événement 2021, sans frais supplémentaires. Aucune autre action n’est requise et les coureurs seront contactés pour confirmer leur participation.

