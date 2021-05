La troisième guerre mondiale craint alors qu’un conflit total avec la Chine et les États-Unis verrait «tout perdu» | Monde | Nouvelles

Lee Hsien Loong, leader de Singapour, a averti qu’un conflit militaire entre Pékin et Washington pourrait être un désastre pour le monde. Pékin et Washington ont été en désaccord sur les différends commerciaux, les violations présumées des droits de l’homme, la pandémie de coronavirus et les comportements agressifs dans la mer de Chine méridionale.

S’exprimant lors du premier Forum mondial sur la reprise économique, M. Lee a exhorté les États-Unis et la Chine à trouver un terrain sur lequel coopérer car «tout est en jeu» dans un conflit.

Il a ajouté: «Si les relations américano-chinoises tournent mal, vous allez avoir un état de tension – à tout le moins, anxiété et éventuellement conflit – partout dans le monde.

«Certainement, partout en Asie-Pacifique, ou comme maintenant l’Amérique préfère l’appeler, l’Indo-Pacifique. Et cela va être mauvais, non seulement pour les autres pays, grands et petits, mais aussi pour l’Amérique et la Chine.

«Parce que l’Amérique et la Chine sont des pays dotés d’une énorme puissance économique et technologique, dotés de capacités de haute technologie, d’armements et de capacités nucléaires; et des forces armées modernisées dans le cas de l’APL, et des forces armées les plus puissantes du monde, dans le cas des forces armées américaines, mais pas si puissantes que lorsque vous [i.e. the US] aller à la guerre, que vous ne subissez pas de pertes et que vous vous attendez à absorber beaucoup de dégâts.

“Donc, si les deux pays s’affrontent, tout est à perdre.”

M. Lee a ensuite déclaré au forum que les États-Unis et la Chine doivent trouver un terrain sur lequel coopérer, s’ils ne sont pas disposés à nouer des relations et à apaiser les tensions.

Le premier ministre a déclaré que «le changement climatique en est un, où [US and China] parlent », mais l’environnementalisme souligné ne suffit pas.

Il a ajouté: «Les deux pays doivent travailler ensemble, mais cela signifie que les deux pays doivent concilier leurs positions internationales avec leurs opinions politiques nationales.

«Et les deux ont des opinions politiques nationales, même les Chinois. Et [both countries will have to] surmonter l’instinct nationaliste de dire «nous veillerons aux intérêts de notre pays, mais nous le ferons en coopérant avec d’autres pays».

«’Que nous leur fassions entièrement confiance ou non, et qu’ils soient ou non nos amis intimes, ils doivent être nos partenaires sur cette planète.’ ‘

Le président américain Joe Biden a précédemment exprimé le désir de travailler avec le président chinois Xi Jinping sur des questions telles que le changement climatique et la reprise mondiale de la pandémie de coronavirus.

Mais M. Biden a également récemment appelé Pékin et la Russie de Vladimir Poutine pour des «actions perturbatrices», et a promis de jouer un «rôle actif» dans des régions contestées comme la mer de Chine méridionale.

S’adressant à la promotion 2021 de l’Académie de la Garde côtière des États-Unis, le président a déclaré: «Lorsque les nations essaient de jouer avec le système ou de faire pencher les règles en leur faveur, cela déséquilibre tout.

«C’est pourquoi nous sommes si catégoriques que ces régions du monde qui sont les artères du commerce et de la navigation restent pacifiques, que ce soit la mer de Chine méridionale, le golfe Persique et, de plus en plus, l’Arctique.

«C’est un intérêt vital pour la politique étrangère américaine: une circulation sûre et sans entrave du commerce mondial.

«Cela n’arrivera pas sans que nous prenions un rôle actif pour fixer les normes de conduite afin de les façonner autour de valeurs démocratiques, et non de celles des autocrates».

Le président Xi a également récemment critiqué «l’hégémonie» américaine sur les affaires mondiales dans une attaque voilée contre M. Biden, affirmant que des pays comme l’Amérique «ne devraient pas imposer leurs règles aux autres».

Il a déclaré au Forum de Boao sur l’Asie le mois dernier: «Ce dont nous avons besoin dans le monde d’aujourd’hui, c’est de justice, pas d’hégémonie.

«Diriger les autres ou s’immiscer dans les affaires internes des autres n’obtiendra aucun soutien.

«Les grands pays devraient se comporter d’une manière qui corresponde à leur statut et avec un plus grand sens des responsabilités.»

Cela survient alors que la marine américaine a mis la Chine en colère en naviguant sur l’USS Curtis Wilbur près des îles Paracel sans «permission».

Dans un communiqué, le Southern Theatre Command de l’armée chinoise a déclaré que l’action américaine violait la souveraineté de la Chine et sapait la paix et la stabilité régionales.

La 7e flotte de l’US Navy a rejeté les affirmations de la Chine et a répondu: «L’USS Curtis Wilbur n’a été« expulsé »d’aucun territoire national.

“L’USS Curtis Wilbur a mené cette opération de liberté de navigation (FONOP) conformément au droit international et a ensuite continué à mener des opérations normales dans les eaux internationales.”