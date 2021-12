La troisième mise à jour bêta de One UI 4 atteint la série Galaxy Note 20 aux États-Unis

Samsung semble avoir commencé à semer la troisième mise à jour bêta de One UI 4 basée sur Android 12 sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra aux États-Unis, quelques semaines seulement après le déploiement de deux versions bêta de One UI 4 dans la série.

La mise à jour bêta la plus récente est désormais disponible pour la version ZUL1 du Note 20, et elle contient une multitude de corrections de bugs, comme l’a repéré l’utilisateur de Twitter Tron. Par exemple, il résout un problème précédent avec la batterie se déchargeant beaucoup plus rapidement que la normale.

De plus, Samsung a corrigé une erreur d’authentification avec le capteur d’empreintes digitales, ainsi que certains problèmes de luminosité de l’écran et de plantage de la Galaxy Watch 4. Il existe également des correctifs pour les erreurs d’affichage des données avec un moniteur de volume. Le journal des modifications complet est affiché dans la capture d’écran ci-dessous :

Source : @FrontTron / Twitter

Les nouvelles versions bêta sont arrivées plus de deux semaines après que Samsung ait rendu la version bêta de One UI 4 disponible pour la série Galaxy Note 20 et la gamme Galaxy S20 aux États-Unis. À l’exception du S20 standard, qui recevra la mise à jour stable en février, ces appareils recevront la mise à jour stable en janvier.

Les efforts croissants de Samsung pour offrir à ses utilisateurs un avant-goût de la dernière version de One UI ont été assez impressionnants récemment, et les deux premiers mois de 2022 s’annoncent comme une période chargée pour la version stable de la mise à jour. Ceci est basé sur le calendrier de mise à jour officiel des meilleurs téléphones Android de Samsung.

Si vous n’êtes pas encore inscrit au programme bêta, vous pouvez le faire en visitant l’application Samsung Members. Une fois connecté, appuyez sur la bannière bêta One UI en haut, puis sur le bouton d’inscription. Lorsque vous avez terminé le processus d’inscription, accédez à la section de mise à jour logicielle du menu des paramètres.

