La troisième saison des Boys a déjà une date de sortie

Depuis sa première, The Boys est devenu l’une des séries les plus convaincantes sur Amazon Prime car elle nous montre à quoi ressembleraient vraiment les super-héros. Narcissiques, ivres de pouvoir qui utilisent leurs dons pour faire ce qu’ils veulent en toute impunité, que plus que de lutter pour la justice, ils luttent pour maintenir le statu quo et les intérêts de leurs sponsors.

Tout au long de ses deux saisons, cette série basée sur la bande dessinée du même nom créée par Garth ennis Oui darick robertson, d’une manière très graphique, drôle et ironique, il a montré l’histoire de Les sept, le groupe de héros le plus puissant et donc le plus populaire au monde, et Los Chicos, ou The Boys, un troupeau de parias qui cherche à les démasquer, tout en découvrant comment une méga entreprise est chargée de créer ces humains puissants pour maintenir leur intérêts économiques.

Et après avoir vaincu un méchant nazi au cours de la deuxième saison et il sera montré qui est la personne qui a le pouvoir d’exploser la tête des gens, il y a enfin une date de sortie pour un nouvel opus. La nouvelle était accompagnée d’une courte bande-annonce dans laquelle Lumière des étoiles être photographié par la presse avec Patrie, le « héros » le plus psychopathe de l’histoire, sur qui la caméra se concentre au premier plan pour montrer comment son sourire devient de plus en plus erratique et effrayant.

Cette saison sera diffusée le 3 juin, avec trois épisodes d’ouverture., et à partir de là une nouvelle livraison sera présentée les vendredis jusqu’au 8 juillet.