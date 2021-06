La troisième vague de Covid-19 aura un impact sur les enfants? Planifier, prioriser et protéger

Les experts ont déjà prédit qu’une troisième vague devrait avoir le plus d’impact sur les enfants. (Image représentative : .)

Par Ashwajit Singh,

Cela commence dès la naissance. Tétanos, diphtérie, rougeole, rubéole, BCG, polio… la liste des vaccins commence quelques jours / semaines après la naissance. Alors, pourquoi est-ce différent pour le Covid-19 ? Une combinaison de l’ampleur du virus, de l’appréhension des parents et de l’ambiguïté sur l’efficacité du vaccin sont quelques raisons.

Comprenons pourquoi la vaccination des enfants en Inde est importante ?

Les experts ont déjà prédit qu’une troisième vague devrait avoir le plus d’impact sur les enfants. Projetée plus tard cette année sur la base du modèle SUTRA, l’Inde doit se préparer maintenant pour éviter une répétition de la deuxième vague monstrueuse.

Vacciner les enfants ne les protégera pas seulement, mais sauvera également la vie d’autres personnes. Une approche utilisée pour la grippe où les enfants britanniques âgés de 2 à 12 ans reçoivent un spray nasal chaque année pour protéger leurs grands-parents. Les vaccins peuvent perturber la propagation du virus qui mute constamment pour trouver de nouveaux hôtes qui peuvent avoir un système immunitaire plus faible ou qui ne sont pas vaccinés. Ils peuvent ainsi aider à construire une plus grande immunité collective.

Cependant, ce qui est rassurant, c’est une récente étude du Lancet dans sept pays qui a estimé que moins de deux enfants sur un million sont morts avec Covid pendant la pandémie. Corroborant ce fait, une autre étude israélienne révèle que les enfants de moins de 9 ans ont peu à voir avec la propagation du coronavirus. De plus, la récente déclaration du chef de l’AIIMS, le Dr Guleria, mentionne qu’il n’y a aucune preuve que Covid-19 aura un impact sur les enfants car ils sont généralement protégés et, même s’ils l’attrapent, ils ont une infection bénigne.

Cela dit, il n’y a toujours pas de place pour la complaisance.

La variante B.1.617 aux côtés d’un cocktail d’autres souches serait à l’origine de la deuxième vague mortelle de Covid-19 en Inde. Relativement peu touchés lors de la première vague l’année dernière, un nombre plus élevé d’enfants et d’adolescents sont infectés lors de la deuxième vague. Avec des rapports de près de 16 000 enfants touchés par le virus récemment dans l’Uttarakhand, le début d’une troisième vague dans l’État suscite des inquiétudes.

Un examen plus approfondi de la trajectoire du Covid-19 aux États-Unis peut nous aider à mieux comprendre cela :

Le graphique indique que les États-Unis ont déjà connu trois vagues de la pandémie jusqu’à présent, chaque vague étant plus meurtrière que la précédente. Le pays a atteint son pic de plus de 300 000 infections en une seule journée lors de sa troisième vague en janvier de cette année. Une leçon suffisante pour ne plus baisser la garde.

Avec une campagne de vaccination qui vacille et voit des changements de politique, l’objectif ambitieux de l’Inde de vacciner au moins toute sa population adulte d’ici la fin de 2021 semble trop optimiste. Des calculs approximatifs indiquent que pour vacciner ces près de 945 millions d’adultes, l’Inde aura besoin d’un minimum de 1,89 milliard de doses. Et, au rythme actuel, cela peut prendre jusqu’à trois ans pour vacciner cette population! Et imaginez ce qui se passerait si près de 150 millions d’enfants supplémentaires (entre 12 et 18 ans) venaient s’ajouter à cette population adulte ! Oui, l’Inde devrait se procurer 2,16 milliards de doses entre août et décembre 2021, mais les chiffres reposent en grande partie sur la réussite et l’approbation des essais cliniques pour cinq vaccins différents – un défi de taille étant donné que certains d’entre eux sont encore en phase 1.

Un autre facteur à prendre en compte serait la dynamique comportementale qui affecte également la vaccination. Bien que les enfants dans les métros puissent être plus ouverts et conscients, un grand nombre dans les zones rurales sont toujours motivés par des facteurs tels que la volonté, la perception, la confiance, les normes avant de décider de prendre un jab.

Dans le sillage d’une 3ème vague qui nous regarde, il est clair que l’infrastructure de santé doit être renforcée. Actuellement, l’Inde a un total d’env. 90 000 lits de soins intensifs pour adultes et moins de 2 000 lits pour enfants, nettement moins que nécessaire. De nombreux États ont déjà lancé la mise en place d’un groupe de travail Covid pour aider au triage et à la création d’un bon nombre de lits pour les enfants dans divers hôpitaux, en créant des centres de réadaptation et une crèche pour les enfants touchés par Covid-19. Il faut également prévoir des services dédiés qui peuvent être nécessaires, car les parents peuvent souvent accompagner les enfants (en particulier les nourrissons) en cas d’urgence liée au Covid-19. Cela peut encore surcharger et mettre la pression sur les systèmes et la main-d’œuvre existants.

Ce qu’il faut, c’est un système décentralisé avec des données sur la disponibilité des lits de soins intensifs et des installations d’oxygène adaptées aux enfants. Cela doit être périodiquement mis à jour dans un système centralisé qui est facilement accessible par les autorités requises. Le Premier ministre Narendra Modi a déjà appelé à la collecte de données sur la transmission du Covid-19 chez les jeunes et les enfants dans chaque district lors d’une réunion avec les magistrats de district et les responsables de terrain de 10 États la semaine dernière.

Outre le maintien d’un bon stock de tous les médicaments et vaccins importants, les agents de santé et les médecins doivent également être formés pour comprendre et identifier les enfants qui peuvent avoir besoin de soins plus intensifs que les autres. Capitaliser sur les pédiatres peut être ici un avantage puisqu’ils s’occupent des vaccins au quotidien. En tant que vaccinateurs primaires, ils ont la confiance des parents et peuvent aider à dissiper tout doute sur la vaccination. L’Académie indienne de pédiatrie (IAP) compte plus de 30 000 pédiatres membres dans 30 branches de l’État et 337 branches de ville et de district qui couvrent presque tous les coins et recoins du pays. Encore un autre segment de première ligne qui peut être mis à profit sont les médecins de l’armée formés, les médecins AYUSH et les travailleurs de l’ASHA / Aanganwadi, en particulier pour la poussée rurale accélérée. On peut s’inspirer de la réussite de la mission d’éradication de la poliomyélite dans le pays. L’État de l’Uttar Pradesh comptait à lui seul près de 65% des cas de polio dans le monde en 2002 avec une forte réticence à la vaccination. L’engagement agressif de l’UNICEF avec les mobilisateurs sociaux et les célébrités a contribué à atténuer cette peur.

Quelle que soit l’intensité, l’Inde doit être prête de toute urgence pour la troisième vague. Avec une pénurie de vaccins qui sévit dans de nombreux États, des problèmes dans les réservations de créneaux sur la plate-forme CoWin, des appels d’offres mondiaux d’États frappant le mur, une campagne de vaccination bégayante malheureusement, l’Inde n’est pas encore prête. Une fois peut espérer qu’un processus plus fluide est en place pour les essais de vaccins actuellement en cours pour les enfants. Les essais de Covaxin devraient commencer dans quelques semaines, AstraZeneca mène des essais sur des enfants âgés de 6 à 17 ans au Royaume-Uni et 20 enfants du Belgavi de Karanataka ont reçu la première dose du vaccin ZyCoV-D Covid-19 de Zydus Cadila dans le cadre de son essai de phase trois récemment. Nous espérons que ces vaccins arriveront rapidement car plus il y a de retard, plus vite est la possibilité pour le virus de muter ou d’échapper aux anticorps. Cependant, la bonne nouvelle est que le vaccin Pfizer créé en collaboration avec la société de biotechnologie allemande BioNTech est en pourparlers avec le gouvernement pour administrer le vaccin à toute personne âgée de 12 ans et plus dans le pays. C’est le seul vaccin actuellement administré aux enfants dans certains pays, dont les États-Unis et le Canada.

Alors que ceux qui comparent Covid-19 à la grippe espagnole peuvent dire qu’il peut également disparaître après trois vagues, il n’y a aucune garantie. La grippe espagnole a touché près des 2/3 de la population mondiale avant de disparaître. Le Covid-19 pourrait également connaître quelques vagues supplémentaires avant de s’installer et de devenir plus endémique. Mais, jusque-là, la peur d’une troisième vague se profile. Une approche collaborative, transparente et participative est la nécessité du moment. La vaccination accélérée (avec plus d’options de vaccins), l’échange d’informations, une distribution équitable de l’aide, davantage d’installations Covid avec des lits, des fournitures d’oxygène, des médicaments et la sensibilisation du personnel peuvent être essentiels pour relever le défi. Nous avons beaucoup appris des vagues précédentes et ne voulons sûrement pas franchir une autre étape sombre car contrairement à ce que nous avons été pris au dépourvu dans la 2ème vague, nous avons maintenant la prédiction, donc pas d’excuses s’il vous plaît…

(L’auteur est directeur général d’IPE Global (société de développement international du groupe de réflexion). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

