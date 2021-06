La troisième vague de Covid-19 est en cours – scientifique du gouvernement

Public Health England a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 79% en une semaine des cas de la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde

L’augmentation à travers le Royaume-Uni est due aux groupes d’âge plus jeunes, dont beaucoup ont maintenant été invités à se faire vacciner alors que le déploiement du vaccin s’étend à toute personne âgée de 18 ans et plus.

Les cas à l’hôpital ont presque doublé, bien que la plupart de ceux qui ont besoin d’un traitement n’aient pas reçu de vaccin.

Le professeur Adam Finn, qui conseille le gouvernement au sein du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré qu’une “troisième vague” d’infections à coronavirus “est définitivement en cours”.

L’universitaire de l’Université de Bristol a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Cela augmente, nous pouvons peut-être être un peu optimistes, cela ne va pas plus vite, mais néanmoins cela augmente, donc cette troisième vague est définitivement en cours.

“Nous pouvons conclure que la course est bien engagée entre le programme de vaccination, en particulier pour les deuxièmes doses des personnes âgées, et la troisième vague de la variante Delta.”

Le professeur Finn a déclaré que le JCVI s’efforce toujours de décider si les enfants doivent être vaccinés, mais a déclaré que l’effort ne serait pas la priorité immédiate s’il était approuvé.

« Même si une décision était prise de vacciner les enfants, il ne serait pas approprié pour le moment, ici ou ailleurs en Europe, de donner nos doses principalement aux enfants car ce sont les adultes qui tombent malades, donc vacciner les adultes est clairement la priorité en ce moment. ,” il a dit.

On a demandé au professeur Finn s’il était convaincu que nous allions dépasser la variante Delta avec le taux de vaccination actuel, et il a déclaré à Times Radio : « Non, je ne suis pas confiant, mais je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste.

« Les derniers chiffres de l’ONS continuent d’afficher une hausse, mais cette hausse ne s’est pas accélérée autant que je le craignais la semaine dernière.

« Alors, la course est lancée. Plus tôt nous pourrons injecter, en particulier des deuxièmes doses, chez les personnes âgées, moins nous verrons de vague d’hospitalisations cette fois-ci.

Coronavirus – mar. 8 juin 2021 / PA Wire

«C’est la chose critique, c’est ce qui nous a tous ancrés dans le passé, et si nous avons réussi à protéger suffisamment de personnes âgées pour éviter une grande vague d’hospitalisations et de décès, alors les choses pourront revenir à la normale. “

Le Dr Mike Tildesley, épidémiologiste et membre du groupe de modélisation SPI-M, a déclaré qu’il espère “prudemment” que le nombre d’admissions à l’hôpital de Covid-19 au cours des prochaines semaines ne sera pas à la même échelle qu’en janvier.

Il a déclaré que ceux qui vont à l’hôpital en ce moment ont tendance à être légèrement plus jeunes et “un peu moins malades”.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Actuellement, nous voyons des personnes légèrement plus jeunes devenir infectées, et en fait, les personnes qui vont à l’hôpital ont tendance à être légèrement plus jeunes, et donc aussi légèrement moins malades, ce qui est encore une fois un bon signe que même si nous ‘ recommençant à voir plus de personnes hospitalisées, il s’agit généralement de personnes plus jeunes qui ont plus de chances de se rétablir avec succès.

« Je me rends compte que je suis un peu prudent ici. Tous ces éléments sont prudemment de bons signes, mais, bien sûr, nous devons garder un œil sur cela au cours des deux prochaines semaines afin de pouvoir donner autant d’informations que possible au gouvernement avant la réouverture du 19 juillet. »

SANTÉ Coronavirus / PA Graphiques

Pendant ce temps, des cliniques de jab géantes sont ouvertes à Londres ce week-end, avec le stade olympique, le Tottenham Hotspur FC, le Chelsea FC et le Charlton Athletic FC parmi ceux qui accueilleront des cliniques pop-up à grande échelle pour les résidents, avec des événements plus petits se déroulant dans des lieux communautaires locaux .

Cela survient alors que des responsables envisageraient de supprimer les 10 jours d’auto-isolement pour les personnes qui ont été doublement vaccinées et qui entrent en contact avec une personne infectée par Covid-19.

Le Times a rapporté que le secrétaire à la Santé Matt Hancock serait désireux de remplacer la quarantaine par des tests quotidiens, mais que la politique ne sera approuvée qu’après que le professeur Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre, soit satisfait des résultats d’une étude de 40 000 gens.