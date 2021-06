La troisième vague de Covid-19 n’arrivera probablement pas bientôt, la notion d’enfants touchés sans fondement, selon le Dr Mathew Varghese

Le Dr Varghese a également déclaré que lors de la deuxième vague, la plupart des symptômes avançaient rapidement.

Troisième vague de coronavirus : La deuxième vague de la pandémie de coronavirus a fait des ravages en Inde, portant le nombre de cas et de décès quotidiens à un niveau sans précédent entre fin avril et mai. Pendant ce temps, le pays a également connu une crise d’oxygène et s’est retrouvé face à l’insuffisance des infrastructures sanitaires. Maintenant, avec des avertissements concernant la troisième vague du monde entier, le médecin vétéran Dr Mathew Varghese a parlé à The Indian Express des leçons tirées de la deuxième vague.

Parlant du grand nombre de cas où des personnes souffraient d’essoufflement, le Dr Varghese a déclaré que, comme le nombre de cas était très élevé, le sous-ensemble de personnes souffrant de manque d’oxygène était également plus élevé, comme prévu. Il y a également eu des retards causés par l’immense pression sur les infrastructures médicales et les installations de test lorsque les cas étaient à leur apogée, a-t-il ajouté. Il a également déclaré qu’à cause de cela, le biais de sélection naturelle était vers les cas où l’oxygénation était nécessaire, ajoutant que pour évaluer avec précision le pourcentage de cas où l’essoufflement a été ressenti par rapport à la première vague, les enquêtes de porte à porte basées sur la population. aurait dû être menée. Il a ajouté que dans tous les cas, la ligne de base était que le virus avait un impact significatif sur les poumons du patient et que c’était le problème numéro un que les médecins devaient résoudre.

Suivez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Le Dr Varghese a également déclaré que lors de la deuxième vague, la plupart des symptômes avançaient rapidement, ce qui signifie que le virus de cette vague était beaucoup plus efficace, beaucoup plus contagieux et agressif.

Il a également déclaré qu’il pensait que garder les gens à la maison sur la base du nombre d’oxygène ou de la saturation n’était pas la meilleure solution, car pour cela, les gens devraient être formés au comptage d’oxygène ou à lire le capteur numérique. De plus, demander aux gens d’aller à l’hôpital après que leur saturation soit tombée à 92% n’était pas une décision assez scientifique, a-t-il déclaré, car il estimait qu’à ce moment-là, les poumons étaient déjà compromis de 50% à 67% et que l’hospitalisation devenait nécessaire.

Parlant de la préparation de la troisième vague, il a déclaré que des dispositions devraient être prises pour s’assurer que la capacité de la chaîne d’approvisionnement est suffisante pour pouvoir faire face à des cas d’une ampleur encore plus élevée que ce que nous avons vu lors de la deuxième vague. Il a dit que même s’il pensait que l’ampleur ne serait pas si élevée, l’Inde aurait encore besoin d’être préparée.

Il pensait qu’il était également nécessaire de développer un système de capture de données en temps réel qui serait dynamique, afin que la communauté médicale de tout le pays puisse aider les zones où les cas étaient accablants.

Parlant de la troisième vague, il a déclaré qu’à son avis, une prochaine vague devrait être raisonnablement gérable compte tenu du fait que le pays a traversé deux vagues et est également au milieu d’une campagne de vaccination massive, à l’exception d’une souche “diabolique”. développement que l’on peut prévoir à ce stade. Il a ajouté que si une vague arrivait, il ne pense pas que ce serait le cas dans un proche avenir de toute façon. Cela, a-t-il dit, est dû au fait que la plupart des personnes de la deuxième vague sont susceptibles d’avoir été en contact avec le virus et d’avoir développé une immunité adéquate contre le virus au cours des cinq à six prochains mois. Il a toutefois mis en garde contre le fait que cela soit la raison pour laquelle les gens deviennent complaisants, car même un vaccin ne peut pas assurer une protection à 100% contre le coronavirus.

Il a également déclaré que l’idée que les enfants seraient touchés lors de la troisième vague est absolument un coup dans le noir, car il n’y a actuellement aucune preuve ou signe que les enfants seraient touchés. Ajoutant que la deuxième vague a également vu un nombre beaucoup plus élevé d’enfants infectés par rapport à la vague précédente, il a déclaré que, étant donné que les chiffres globaux étaient également élevés, il était nécessaire d’examiner l’ensemble des données pour parvenir à une conclusion quant à savoir si plus d’enfants ont été infectés dans cette vague ou non. Il est resté sceptique quant à la prédiction des enfants affectés, ajoutant que la communauté était incapable de prédire l’ampleur de la deuxième vague et qu’il n’y avait aucune base scientifique pour la prédiction de la troisième vague.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.