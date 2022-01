La troisième vague de COVID-19 posera un risque pour la qualité des actifs des banques : rapport

Les prêteurs sont susceptibles de rencontrer des défis sur les fronts de la rentabilité et de la solvabilité en raison des perturbations causées par la variante Omicron du coronavirus, a déclaré l’agence.

La menace d’une troisième vague de COVID-19 pose des risques élevés pour la qualité des actifs des banques, en particulier le portefeuille de prêts restructuré, selon un rapport de l’agence de notation nationale ICRA.

Outre les créances douteuses, les prêteurs sont susceptibles de rencontrer des défis sur les fronts de la rentabilité et de la solvabilité en raison des perturbations causées par la variante Omicron du coronavirus, a déclaré l’agence.

Il constate également une augmentation de 15 à 20 points de base des demandes de restructuration des emprunteurs.

Le vice-président de l’agence (notes du secteur financier), Anil Gupta, a déclaré: « Avec la propagation accrue de la nouvelle variante COVID-19, c’est-à-dire Omicron, il existe une forte possibilité qu’une troisième vague se produise. » Il a ajouté qu’une troisième vague pose un risque élevé pour la performance des emprunteurs qui ont été touchés par les vagues précédentes et pose donc un risque pour la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs, de la rentabilité et de la solvabilité.

Gupta a également déclaré que les banques avaient restructuré la plupart des prêts avec un moratoire pouvant aller jusqu’à 12 mois. « Par conséquent, le livre restructuré devrait commencer à sortir du moratoire à partir du quatrième trimestre de l’exercice 2022 et du premier trimestre de l’exercice 2023. » Au cours des deux vagues de la pandémie, la Reserve Bank of India (RBI) a annoncé le cadre de résolution 1.0 et 2.0 pour soulager les emprunteurs et les banques.

Avec la restructuration progressive dans le cadre du programme Covid 2.0, le portefeuille global de prêts restructurés standard pour les banques est passé à 2,9% des avances standard au 30 septembre 2021 (deux pour cent au 30 juin 2021), selon le rapport.

L’essentiel de cette restructuration concerne des emprunteurs impactés par les Covid 1.0 et 2.0.

L’agence a déclaré que la restructuration dans le cadre du programme Covid 1.0 est estimée à 34% (ou Rs 1 lakh crore) du total du portefeuille de prêts restructurés standard de Rs 2,85 lakh crore pour les banques au 30 septembre 2021.

Et, sous Covid 2.0, il est estimé à 42% ou Rs 1,2 lakh crore. Le solde comprenait des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et d’autres restructurations, a-t-il précisé.

Le rapport ajoute que les banques ont mis en œuvre environ 83% du total des demandes reçues sous Covid 2.0, conduisant à une restructuration globale de Rs 1,2 lakh crore de prêts jusqu’au 30 septembre 2021.

« Comme les demandes de restructuration peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2021 (dans le cadre du programme Covid 2.0), la restructuration incrémentielle pourrait augmenter de 15 à 20 points de base par rapport aux niveaux actuels », a déclaré l’agence.

Gupta a ajouté que la troisième vague pourrait relancer la demande de restructuration des prêts, y compris ceux qui étaient déjà restructurés.

« Dans un tel cas, la visibilité sur les performances du portefeuille de prêts restructuré, qui était auparavant attendue pour l’exercice 2023, peut désormais être attendue pour l’exercice 2024, car le moratoire sur les prêts restructurés existants pourrait être prolongé », a-t-il déclaré.

Selon les estimations de l’ICRA, 60 pour cent de la restructuration totale de Rs 1 lakh crore sous Covid 1.0 ont été représentés par les entreprises et le solde (ou Rs 0,4 lakh crore) par les segments de la vente au détail et des MPME.

Par conséquent, la restructuration sous Covid 2.0, qui était disponible pour les emprunteurs de détail et les MPME, représentait 3 fois la restructuration sous Covid 1.0, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que la restructuration a également conduit à la mise à niveau des comptes, qui auraient glissé plus tôt. Ceci, associé à la forte reprise de Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) au deuxième trimestre de l’exercice 2022, a conduit aux récupérations et aux mises à niveau les plus élevées pour les banques au cours des trois dernières années.

En conséquence, malgré le taux de glissement brut élevé de 3,2 pour cent au deuxième trimestre de l’exercice 2022 (3,5 pour cent au premier semestre de l’exercice 2022 et 2,7 pour cent au cours de l’exercice 2021), les avances non performantes brutes et nettes (APM) sont restées sur une tendance à la baisse, il mentionné.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.