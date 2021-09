La troisième vague de Covid-19 pourrait frapper en octobre-novembre, avertissent les experts avant la saison des festivals

Paul a également suggéré qu’un récit pour célébrer le festival d’une manière simple soit renforcé parmi les gens du commun.

À l’approche de la méga saison des festivals de l’année, les experts ont souligné les risques d’aller trop loin avec les célébrations et les festivités au milieu de la peur de la troisième vague de pandémie de coronavirus. Les experts qui faisaient partie de la réunion convoquée par l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi le 27 août ont suggéré qu’il devrait y avoir des célébrations discrètes et limitées pendant les festivals imminents, a rapporté l’Indian Express.

La réunion qui a vu la présence du ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal et du lieutenant-gouverneur Anil Baijal a également été suivie par un certain nombre d’experts de la santé, dont le membre de NITI Aayog, le Dr VK Paul. Paul lors de la réunion aurait indiqué que les gains réalisés par les autorités gouvernementales pourraient être perdus dans la saison des festivals imminente. Selon le procès-verbal de la réunion consulté par l’Indian Express, Paul a déclaré que les experts avaient prédit la troisième vague de grève au cours des mois d’octobre et de novembre. Paul a également suggéré qu’un récit pour célébrer le festival d’une manière simple soit renforcé parmi les gens du commun.

Dans une communication importante, le Dr Paul a déclaré que les gouvernements devraient également promouvoir la recherche des contacts et les enquêtes ILI/SARI au cours de la période actuelle, car les symptômes de la grippe (prévalents au cours de la saison en cours) et de Covid-19 sont très similaires. Soutenant les suggestions du Dr Paul, le directeur de l’AIIMS, le Dr Randeep Guleria, a également insisté sur les tests continus, car les hôpitaux privés et publics ont signalé une augmentation du nombre de patients atteints de fièvre virale en plus des cas de grippe et de dengue.

Le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, Balram Bhargava, a quant à lui suggéré que les rassemblements publics soient autorisés avec un accès uniquement aux personnes vaccinées. Alors que le nombre de cas de coronavirus au cours des derniers mois est resté faible dans la ville, les cas quotidiens de Covid restant inférieurs à 100, les experts de la santé ont mis en garde contre le mépris des protocoles conformes à Covid-19 et l’autorisation d’événements surpeuplés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.