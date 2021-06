La troisième vague de Covid-19 pourrait ne pas frapper les enfants comme on le craignait : VK Paul, membre, santé, Niti Aayog

in

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a apaisé vendredi les craintes que les enfants soient touchés lors d’une troisième vague potentielle de Covid-19.

Des études sérologiques ont montré que les enfants étaient aussi infectés que les adultes au cours de la deuxième vague et que la production d’anticorps était similaire dans tous les groupes d’âge, indiquant que les enfants avaient contracté le virus mais avaient des infections bénignes, a déclaré Paul. L’infection a traversé les familles, mais les enfants n’ont pas été sérieusement infectés, a-t-il déclaré.

Bien que la perception d’une menace pour les enfants ait peut-être diminué, le gouvernement ne baissera pas la garde, a déclaré Paul. Le gouvernement continuera de se préparer à une augmentation des cas pédiatriques de Covid-19 car le virus est en train de muter et il est difficile de prédire si les infections chez les enfants resteront bénignes ou deviendront graves, a déclaré Paul.

Les écoles ne rouvriront pas dans la précipitation. Leur réouverture dépendrait de nombreux facteurs tels que la vaccination des enseignants et du personnel de soutien, la distanciation sociale dans les écoles et la vaccination des enfants.

Paul s’est dit préoccupé par le surpeuplement dans les lieux publics et la ruée dans les centres commerciaux après l’assouplissement des restrictions. Il a appelé à la retenue et à la discipline pour éviter une augmentation des cas. La positivité des cas de Covid-19 doit être maintenue en dessous de 5% et si elle dépasse ce niveau, des mesures rapides seront prises pour limiter l’épidémie, a-t-il déclaré.

Le pays a signalé 62 480 nouveaux cas vendredi avec 1 587 décès. Le nombre de districts signalant plus de 100 cas est passé de 531 districts au cours de la première semaine de mai à 147 districts le 16 juin. Le nombre total de cas actifs le 17 juin était de 7 98 656 par rapport au pic de 37 45 237 le 10 mai. le taux est passé de 21,6 % la première semaine de mai à 4 % la semaine du 11 au 17 juin. Le taux de récupération a atteint 96%.

