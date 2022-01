La troisième vague de Covid-19 pourrait nuire à la qualité des actifs des banques, selon les analystes

La menace d’une troisième vague pose un risque élevé pour la performance du portefeuille de prêts restructuré et reste un élément clé contrôlable à court terme

Par Piyush Shukla

La récupération de la qualité des actifs des banques pourrait être affectée si la variante Omicron de Covid-19 provoque une troisième vague d’infections, déclenchant des blocages localisés, ont déclaré les analystes. Les banques pourraient constater une dépréciation des avances aux segments des travailleurs indépendants, de la microfinance, de la vente au détail non garantie, des véhicules commerciaux et des petites et moyennes entreprises (PME), selon les analystes. Selon l’agence de notation nationale ICRA, le total des prêts restructurés standard des banques est estimé à 2,9% des avances standard, et ceux-ci incluent en grande partie les emprunteurs qui ont été touchés par les première et deuxième vagues de la pandémie.

La menace d’une troisième vague pose un risque élevé pour la performance du portefeuille de prêts restructuré et reste un élément clé contrôlable à court terme. relativement plus impacté. Cependant, cela dépendra de la sévérité des restrictions de mobilité imposées par divers États.

En outre, les prêts restructurés des prêteurs, dont une partie importante est constituée par les emprunteurs touchés par les première et deuxième vagues de Covid, resteront très vulnérables car la fin de la période de moratoire offerte dans le cadre de la restructuration pourrait coïncider avec la troisième vague de Covid. Cela pourrait avoir un impact sur le service des prêts restructurés au milieu de la troisième vague », a déclaré Anil Gupta, vice-président des notations du secteur financier à l’ICRA, a déclaré à FE. La qualité des actifs de Banks s’est améliorée au cours du trimestre terminé en septembre, avec l’actif brut non performant (GNPA ) ratio diminuant à 6,9 % et NPA net à 2,3 %, selon le rapport sur la stabilité financière (FSR) de décembre de la Reserve Bank of India (RBI).

Selon le test de résistance mené par la banque centrale, le ratio brut d’actifs non performants des banques pourrait atteindre 8,1% d’ici septembre 2022 dans le scénario de référence et à 9,5% en cas de stress sévère si l’économie est touchée par une vague Omicron.Au sein de la banque groupes, les GNPA des PSB pourraient se détériorer à 10,5 % d’ici septembre 2022, contre 8,8 % en septembre 2021, dans le scénario de référence. Pour les banques privées, le taux brut de créances douteuses pourrait passer de 4,6 % à 5,2 %.

Le courtage Emkay Global Financial Services a déclaré que les banques sont bien placées pour résister à l’impact sur la qualité des actifs des blocages légers ou partiels, le cas échéant, en raison de la nouvelle vague de Covid. Cependant, une vague sévère similaire à la deuxième vague pourrait constituer un risque significatif pour une croissance et une qualité des actifs autrement fragiles. Les segments des prêts aux PME et de la microfinance restent les plus vulnérables, et donc les banques avec une exposition relativement plus élevée à ces segments, y compris les PSB, Bandhan Bank, Ujjivan SFB, Axis Bank, IndusInd Bank, RBL Bank, City Union Bank et DCB Bank, pourraient être à risque de qualité des actifs relativement plus élevé, a déclaré la maison de courtage. «Nous pensons qu’un verrouillage total pourrait faire dérailler l’histoire de la normalisation de la croissance/de la qualité des actifs, à la fois pour les banques et les NBFC.

Les NBFC sont de toute façon confrontées à des vents contraires sur la qualité des actifs étant donné les récentes normes RBI et la nouvelle vague de Covid pourrait aggraver les problèmes. Nous pensons que les particuliers non sécurisés, les véhicules commerciaux, la microfinance et les PME pourraient être les plus touchés en cas de nouvelle vague », a déclaré Anand Dama, directeur de BFSI, Emkay Global Financial Services.

