La troisième vague de Covid en Inde pourrait culminer début février: étude IIT-Kanpur

La troisième vague de la pandémie de COVID-19 en Inde pourrait culminer d’ici le 3 février 2022, selon une étude de modélisation menée par des chercheurs de l’Indian Institute of Technology Kanpur.

Cependant, les prévisions reposent sur l’hypothèse que l’Inde suivra les tendances à la hausse des cas observées dans de nombreux pays dans le monde, entraînées par la variante Omicron du coronavirus.

L’étude encore évaluée par des pairs, publiée sur le référentiel de préimpression MedRxiv le 21 décembre, a utilisé un outil statistique nommé le modèle de mélange gaussien pour prévoir la troisième vague.

Dans leur étude, les chercheurs ont utilisé des données de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Russie qui sont déjà confrontés à la troisième vague de COVID-19.

Ils ont modélisé les données quotidiennes des cas dans ces pays pour prédire l’impact et la chronologie de la troisième vague en Inde.

L’étude a également utilisé les données des première et deuxième vagues en Inde, compte tenu du nombre de cas par rapport au temps.

Le modèle prévoit que la troisième vague indienne de COVID-19 culminera début février 2022.

« Les cas commencent à augmenter vers le 15 décembre 2021 et le pic de la troisième vague se produira le jeudi 3 février 2022 », ont-ils écrit dans le document de recherche.

Les auteurs de l’étude ont noté que les conclusions sont basées sur les hypothèses selon lesquelles « une troisième vague de COVID-19 pourrait frapper le pays et suivra les tendances qui se produisent dans le monde.

Cependant, les chercheurs ont noté que le nombre maximal exact de cas ne peut pas être estimé avec précision avec l’étude car elle n’a pas pris en compte les données de vaccination de la population.

L’équipe de recherche était composée de Sabara Parshad Rajeshbhai, Subhra Sankar Dhar et Shalabh, tous du département de mathématiques et de statistiques de l’IIT Kanpur.

Les auteurs ont noté que la campagne de vaccination menée par le gouvernement de l’Union est une bonne initiative mais qu’il faudra un certain temps pour atteindre « 100 pour cent d’efficacité ».

« Dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, la majorité des gens ont été vaccinés mais ils sont toujours confrontés à la troisième vague », ont expliqué les auteurs.

« Ainsi, l’Inde et d’autres pays doivent renforcer leurs défenses et se préparer à une autre vague afin qu’elle ne soit pas aussi dévastatrice que les précédentes », ont-ils ajouté.

Selon le National COVID-19 Supermodel Committee, la troisième vague de COVID-19 devrait culminer au début de l’année prochaine, mais serait plus douce que la deuxième vague.

Les membres du comité ont déclaré la semaine dernière que la charge de travail quotidienne en Inde devrait augmenter une fois qu’Omicron commencera à remplacer Delta en tant que variante dominante.

L’Inde a enregistré vendredi 122 cas de la variante Omicron du coronavirus en l’espace de 24 heures, le plus élevé à ce jour, portant son nombre dans le pays à 358.

Dans l’ensemble, le pays a signalé 6 650 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas du pays à 3 47 72 626, a déclaré le ministère de la Santé et du Bien-être familial.

