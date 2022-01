La troisième vague de pandémie de coronavirus a commencé, culminera d’ici la fin janvier: ministre de la Santé du Maharashtra

Les remarques de Rajesh Tope interviennent un jour où le Maharashtra a signalé 33 470 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès.



La troisième vague de la pandémie de coronavirus a commencé et culminera d’ici la fin janvier, a déclaré lundi le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope.

Il a également déclaré que la période de quarantaine de 14 jours avait été réduite de moitié à sept jours.

Les remarques de Tope interviennent un jour où le Maharashtra a signalé 33 470 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès.

Il a appelé la population à suivre strictement le comportement approprié au COVID.

« La troisième vague de la pandémie a commencé. Il devrait culminer d’ici la fin janvier », a déclaré Tope aux journalistes.

Il s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux dirigeants politiques n’adhèrent pas aux protocoles de pandémie malgré l’augmentation des cas dans le Maharashtra.

Le ministre de la Santé a également appelé les partis politiques à ne pas organiser de réunions et de programmes.

Citant un proverbe ourdou, « Jaan hai à Jahaan hai », Tope a déclaré que tout le monde devait être en sécurité et suivre les normes.

« En raison de la flambée des cas, la fermeture des écoles est nécessaire pour protéger les enfants du coronavirus. Les gens devraient soutenir les restrictions annoncées par le gouvernement », a-t-il ajouté.

Tope a déclaré qu’il s’était entretenu avec le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, lors d’une réunion virtuelle sur la situation de la pandémie lundi.

Lors de cette réunion, l’utilisation des fonds au titre de l’ECRP 2 (plans de réponse d’urgence au COVID) pour la préparation et la prévention de la pandémie a été discutée, a-t-il déclaré.

« En réparant les usines d’oxygène défuntes et en accélérant l’administration d’une dose de rappel, la vaccination des enfants entre 15 et 18 ans a également été discutée », a ajouté Tope.

Il a déclaré que seulement quatre pour cent des 17 000 lits oxygénés du Maharashtra restent occupés à l’heure actuelle.

