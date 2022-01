La troisième vague du coronavirus atteindra son pic d’ici la mi-février, selon l’analyse de la valeur R-naught de l’IIT Madras

Une équipe de l’IIT Madras a prévu que la troisième vague de pandémie de coronavirus en Inde culminera entre le 1er et le 15 février

Troisième vague de coronavirus : Grâce à des variantes Omicron malignes et extrêmement infectieuses, les cas de coronavirus en Inde ont augmenté de 1,41 lakh au cours des dernières 24 heures, la valeur R-naught atteignant 4 cette semaine, a rapporté l’agence de presse PTI. Dans un autre développement, une équipe de l’IIT Madras a prévu que la troisième vague de pandémie de coronavirus en Inde culminera entre le 1er et le 15 février.

La valeur R-naught de 4 suggère que le virus se propage à un rythme très rapide et qu’un patient infecté moyen propage au moins la maladie à quatre personnes. Dans le jargon épidémiologique, la valeur R-naught indique la propagation de la maladie. Alors que la valeur R-naught inférieure à un indique que la pandémie est sur le point de se terminer, sa valeur au-delà de 1 indique que la maladie se propage.

Selon l’estimation faite par les chercheurs de l’IIT Madras, la valeur R0 dans le pays était d’environ 2,9 au cours de la semaine dernière, c’est-à-dire entre le 25 et le 31 décembre. Un saut soudain a été observé la semaine dernière en raison duquel la valeur R nulle a atteint au-delà de 4 cette semaine (1er janvier-6 janvier).

Le Dr Jayant Jha, professeur adjoint à l’IIT Madras, a déclaré à PTI que R-naught dépend de trois facteurs: la probabilité de transmission, le taux de contact et l’intervalle de temps prévu pendant lequel l’infection a lieu. Jha a déclaré qu’avec l’imposition de restrictions dans tous les États, le taux de contact devrait baisser, ce qui devrait entraîner une baisse de la valeur R zéro dans les semaines à venir. Il a en outre déclaré que la prévision maximale n’est basée que sur l’analyse de la valeur R-naught des deux dernières semaines et qu’elle est susceptible de changer en raison de divers facteurs, notamment les rassemblements de masse, les restrictions imposées, la distanciation sociale, entre autres.

S’attardant sur le nombre de cas probables que l’Inde pourrait enregistrer au pic de la troisième vague, le Dr Jha a déclaré que par rapport aux vagues précédentes dans le pays, il y aurait une augmentation plus marquée du nombre de cas avant le pic. La troisième vague de Covid-19 à l’IIT Madras a été menée conjointement par le Département de mathématiques et le Centre d’excellence pour les mathématiques computationnelles et la science des données.

Au cours des dernières 24 heures, l’Inde a enregistré un total de 1,41 lakh de nouveaux cas de coronavirus, portant le total Covid-19 du pays à 3,53,68,372. Jusqu’à présent, le pays a signalé un total de 3071 cas de variantes Omicron dans 27 États et territoires de l’Union.

