La trottinette électrique connectée Cecotec Bongo Series A tombe à un prix historiquement bas, profitez-en ! | Moteur

Les scooters électriques sont une solution de mobilité au sein du noyau urbain, qui peut aujourd’hui être obtenue à des prix abordables.

Avec un scooter électrique vous pouvez vous déplacer dans la ville à votre rythme sans polluer. Il est idéal pour aller au travail, en cours ou à un rendez-vous. Ce modèle pliable est confortable à transporter, a de bonnes performances et n’a jamais été aussi bon marché.

Vous pouvez acheter la trottinette électrique connectée Cecotec Bongo Serie A avec une remise de 25%. Il n’est que de 263,20 euros vendu et expédié gratuitement en une journée par Amazon. Vous économisez 85 euros !

C’est une trottinette électrique d’une puissance maximale de 700 W, suffisante même pour monter des côtes. Sa puissance nominale est de 350W. Atteint une vitesse maximale jusqu’à 25 km/h, ce que permet la loi.

La trottinette électrique Cecotec est dotée d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté, et elle ne pèse que 13,5 kg. Il se connecte au mobile via une application.

Les usages une batterie interchangeable, vous pouvez donc prolonger l’autonomie autant que vous le souhaitez, si vous disposez de plusieurs batteries. L’autonomie de chacun d’eux est d’environ 25 km.

Il dispose de trois modes de conduite : Mode écologique pour un fonctionnement sûr avec économie de batterie, Mode confort pour de meilleures performances avec une consommation optimale, et Mode sportif qui offre une puissance et une vitesse maximales, avec une consommation de batterie plus élevée.

Le Cecotec Bongo Serie A Trottinette électrique connectée utilise des roues tubeless de 8,5 “avec système anti-éclatement. Avec système de freinage triple sécurité avec frein à disque, électrique et frein arrière manuel ajouté.

Un affichage LED sur le devant indique la vitesse, la batterie, l’état et les réglages du scooter.

Il introduit un système de poignées Mazinger (clin d’œil aux années 70) et une structure repliable pour le transporter confortablement dans la main, ou dans le coffre de la voiture.

Ceci est la version Connectée, ce qui signifie qu’il communique avec une application mobile à partir de laquelle vous pouvez verrouiller le scooter pour éviter le vol, configurez le type de freinage ou suivez les kilomètres parcourus.

