La TSA se prépare à accepter les permis de conduire mobiles en février 2022

À partir du début de 2022, les résidents de certains États américains pourront ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité à l’application Wallet sur l’iPhone et l’Apple Watch, offrant ainsi un moyen pratique et sans contact d’afficher une preuve d’identité ou d’âge.



Selon un article de blog de la Security Technology Alliance partagé par ., la TSA prévoit de commencer à accepter les permis de conduire mobiles dans les aéroports de deux États américains à partir de février 2022, suivis de deux autres États vers mars. La TSA n’a pas précisé quels États ou aéroports feront partie de ce déploiement initial, et il n’est pas clair si l’intégration de l’application Wallet sera prête à temps ou si les identifiants numériques seront limités aux propres applications des États dans un premier temps.

En septembre, Apple a révélé les premiers États qui permettraient aux résidents d’ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité à l’application Wallet, notamment l’Arizona et la Géorgie, suivis du Connecticut, de l’Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma et de l’Utah. La Floride viserait également à prendre en charge cette fonctionnalité, tandis que la Security Technology Alliance a déclaré que plusieurs autres États comme la Virginie et la Louisiane ont piloté l’utilisation du permis de conduire mobile.

Les résidents des États participants pourront appuyer sur le signe plus en haut de l’application Wallet pour commencer à ajouter un permis de conduire ou une pièce d’identité à l’application, puis appuyer simplement sur leur iPhone ou Apple Watch sur un lecteur d’identité pour présenter leur pièce d’identité à sélectionner les points de contrôle de sécurité TSA, sans sortir leur carte physique ni remettre leur appareil.

Ce n’est qu’après avoir autorisé avec Face ID ou Touch ID que les informations d’identité demandées sont libérées de l’appareil d’un utilisateur, et ils n’ont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil à un responsable de la sécurité de la TSA pour présenter leur identifiant, selon Apple.

Lors de l’ajout d’un identifiant à l’application Wallet, Apple a déclaré que les utilisateurs seraient tenus de prendre une photo de leur visage, qui sera fournie en toute sécurité à l’État émetteur pour vérification. Comme mesure de sécurité supplémentaire, Apple a déclaré que les utilisateurs seront invités à effectuer une série de mouvements du visage et de la tête pendant le processus de configuration.

Apple n’a pas fourni de date de sortie spécifique pour la fonctionnalité au-delà du début de 2022, et elle n’est pas activée dans les premières bêtas iOS 15.3 ou watchOS 8.4. La fonctionnalité devait être lancée cette année, mais elle a été retardée.