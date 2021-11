La tuile concurrente AirTag est acquise par l’application de partage de position Life360

Tile, connu pour sa gamme d’accessoires de suivi Bluetooth qui concurrencent l’AirTag, est en cours d’acquisition par le service de localisation Life360, a annoncé Tile aujourd’hui.



Tile continuera d’être exploitée en tant que marque autonome sous la direction du PDG de Tile, CJ Prober, mais Tile affirme qu’une fois l’acquisition terminée, elle sera en mesure de tirer parti des 33 millions d’utilisateurs de smartphones de Life360 pour multiplier par 10 le réseau de recherche de Tile. Le réseau de Tile est l’équivalent du réseau Find My d’Apple, tirant parti des appareils à proximité pour localiser les objets perdus.

Life360 a ce qu’il appelle une « plate-forme de sécurité familiale » qui permet aux membres de la famille de garder un œil les uns sur les autres avec un logiciel de suivi sur les smartphones. Il est principalement utilisé par les parents pour suivre leurs enfants et adolescents, et il a soulevé des problèmes de confidentialité.

Avec l’acquisition de Tile, le fondateur de Life360, Chris Hulls, a déclaré que Life360 serait en mesure de fournir une « solution globale » pour localiser les personnes, les animaux domestiques et les objets avec un suivi multiplateforme et un service combiné pour le suivi des objets et des personnes.

Les particuliers et les familles pourront utiliser l’application mobile phare de Life360, une application leader sur le marché pour les familles avec des fonctionnalités allant des communications à la sécurité de conduite et au partage de position. De plus, les gens pourront tirer parti de manière transparente des traqueurs d’appareils de recherche Bluetooth de Tile, qui peuvent équiper presque n’importe quel article – comme des portefeuilles, des clés ou des télécommandes – avec une technologie de recherche basée sur la localisation. La technologie de Tile est également intégrée dans plus de 50 appareils tiers différents, allant des écouteurs et casques sans fil aux ordinateurs portables en passant par les étuis de retenue et les colliers de chien.

L’accord d’acquisition de Tile de Life360 est évalué à 205 millions de dollars et devrait être finalisé au premier trimestre 2022.

