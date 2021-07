La Tunisie éclate dans le chaos lors des manifestations contre le COVID, le gouvernement est au bord du gouffre 10z viral

de la cabane dans les arbres conservatrice :

La Tunisie a été le premier pays à entrer en éruption puis à s’effondrer sous la pression du printemps arabe inspiré par Obama en 2011. Ceux qui ont suivi ces événements de près remarqueront quelque chose de très familier dans ce rapport de . sur la crise actuelle.

Regardez le reportage vidéo et faites attention à l’origine des manifestations : « Les manifestations, les plus importantes en Tunisie depuis des mois et les plus importantes à cibler Ennahda depuis des années, ont été appelé par des activistes des réseaux sociaux. Aucun parti politique n’a publiquement soutenu les rassemblements.

Vous vous souvenez peut-être que le mécanisme de déclenchement et de coordination du « printemps arabe » de 2011 était les médias sociaux. Plus précisément, le gouvernement américain, le président Obama et la secrétaire d’État Clinton, travaillant avec Twitter et Facebook pour utiliser ces plateformes comme un réseau de communication à utiliser par les islamistes radicaux.

Tunis, et le gouvernement de Ben Ali, a été le premier État à tomber pendant le printemps arabe ; les flammes se sont propagées dans toute la région, frappant ensuite l’Égypte, le Bahreïn, le Yémen et finalement la Libye. Hosni Moubarak (Egypte) et Muamar Kadaffi (Libye) ont été destitués par des éléments radicaux, aidés par les Etats-Unis, et remplacés par les Frères musulmans.

Il ne semble pas fortuit qu’un autre gouvernement s’effondre en Tunisie, ce qui en fait encore une fois le premier régime à tomber ; et l’action, encore une fois, portée par les médias sociaux.

La Tunisie est au mieux une démocratie fragile.

Nous savons que l’Intelligence Branch coordonne avec le Département d’État américain ; et nous savons que la branche du renseignement a un partenariat public-privé entre le gouvernement américain et Big Tech. Par coïncidence, les événements de Tunis se produisent, une fois de plus, alors qu’Obama entame son troisième mandat par l’intermédiaire de Joe Biden ?

Cela sent très familier. Peut-être un autre effort coordonné par les gens derrière Obama afin de déclencher un résultat de gouvernement totalitaire.

Le temps nous le dira, si le gouvernement américain utilise à nouveau Tunis comme test bêta, mais cette fois-ci, il arme la crise du COVID et tire parti des vaccinations. REMARQUE:

(.) “Notre patience est à bout… il n’y a pas de solutions pour les chômeurs”, a déclaré Nourredine Selmi, 28 ans, une manifestante au chômage. « Ils ne peuvent pas contrôler l’épidémie… Ils ne peuvent pas nous donner de vaccins.

La semaine dernière, Mechichi a limogé le ministre de la Santé après des scènes chaotiques dans des centres de vaccination sans rendez-vous pendant les vacances musulmanes de l’Aïd al-Adha, où de grandes foules faisaient la queue pour un approvisionnement insuffisant en vaccins.

Après un an de querelles avec Mechichi et le chef d’Ennahda, Rached Ghannouchi, qui est également président du parlement, Le président Saied a déclaré que l’armée prendrait le relais la réponse à la pandémie.

Certains analystes ont vu dans cette décision une tentative d’étendre ses pouvoirs au-delà du rôle étranger et militaire assigné au président dans la constitution de 2014. (Lire la suite)

Notez comment le président assiégé se dirige vers la solution militaire ?

Où ce sentiment familier a-t-il été exprimé ?

