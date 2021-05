La Turquie a chuté, une course supplémentaire a été ajoutée en Autriche · .

Le Grand Prix de Turquie a été annulé, 16 jours seulement après son ajout au programme de Formule 1 de cette année.

La série a confirmé aujourd’hui de nouveaux changements dans le calendrier de la F1 2021 après la perte de sa manche à Istanbul Park. Cela impliquera de faire avancer le Grand Prix de France d’une semaine et d’ajouter une deuxième course en Autriche.

La septième manche du championnat du monde devait avoir lieu en Turquie le 13 juin. Cependant, la course a été mise en doute après que le gouvernement de Grande-Bretagne, où la majorité des équipes de F1 sont basées, a ajouté la Turquie à sa «liste rouge» des pays qui «ne devraient pas être visités sauf dans les circonstances les plus extrêmes» en raison de préoccupations concernant la pandémie de Covid-19.

Suite à l’annulation de l’épreuve turque, une course supplémentaire en Autriche a été ajoutée au programme afin de garantir la tenue des 23 événements prévus cette année. Pour tenir compte de cela, la manche de France du championnat du monde sera avancée d’une semaine.

La F1 reviendra au Paul Ricard une semaine plus tôt que prévu Le week-end du Grand Prix de France se déroulera donc les 18 et 20 juin. Sa date d’origine, du 25 au 27 juin, sera reprise par une course supplémentaire au Red Bull Ring, intitulée le Grand Prix de Styrie comme l’an dernier.

Par la suite, les équipes resteront sur le circuit pour le Grand Prix d’Autriche, qui se tiendra à sa date initiale prévue du 2 au 4 juillet.

. comprend que la Formule 1 peut imposer des changements de calendrier à court terme, malgré les préoccupations potentielles de la part du promoteur. L’allocation complète des billets pour le Grand Prix de France de cette année au Paul Ricard – 5 000 par jour – a déjà été vendue.

L’Autriche organisera à nouveau deux courses cette année «Je tiens à remercier le promoteur et les autorités turques pour tous leurs efforts ces dernières semaines et je tiens à remercier les promoteurs en France et en Autriche pour leur rapidité, leur flexibilité et leur enthousiasme à accueillir cette solution», a déclaré le président et chef de la direction de la Formule 1 Stefano Domenicali. «Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période.»

“Nous avions tous hâte de courir en Turquie, mais les restrictions de voyage en place ont fait que nous ne pouvons pas être là en juin”, a-t-il ajouté. «La Formule 1 a montré une fois de plus qu’elle était capable de réagir rapidement aux développements et de trouver des solutions et nous sommes ravis d’avoir un double en-tête en Autriche, ce qui signifie que notre saison se restera à 23 courses.»

F1 a déclaré que les promoteurs du Grand Prix de Turquie ont indiqué qu’ils restaient désireux d’organiser une course cette année si possible et qu’ils seraient envisagés pour être ajoutés au programme plus tard dans la saison si nécessaire. Il en va de même pour le Grand Prix de Chine après avoir été supprimé du calendrier plus tôt cette année.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Calendrier F1 2021 révisé

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: