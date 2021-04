La Turquie coupe l’approvisionnement en eau de l’ambassade de Chine alors que les esprits bouillonnent | Monde | Nouvelles

Le gouvernement turc a coupé l’approvisionnement en eau de l’ambassade de Chine à Ankara, suite à une dispute en ligne entre les deux pays. Cette décision extraordinaire intervient alors qu’un différend a éclaté entre les politiciens turcs et chinois au sujet du traitement réservé par le gouvernement chinois à la population ouïghoure en Chine occidentale. Une guerre sur Twitter a éclaté, les deux parties échangeant des insultes sur les comptes officiels du gouvernement, ce qui a conduit la Turquie à agir et à couper l’eau à l’ambassade.

La tournure bizarre des événements est devenue incontrôlable après que les politiciens turcs aient critiqué la Chine pour son traitement des Ouïghours.

Des arguments de va-et-vient ont eu lieu entre les deux nations en ligne avec des insultes lancées de part et d’autre pour critiquer et défendre des revendications l’une contre l’autre.

Un politicien turc Marel Aksenar a même tweeté une photo de la province du Xinjiang.

Elle a déclaré: “Le Turkestan oriental deviendra définitivement indépendant un jour” avec une photo du drapeau du Xinjiang.

D’autres politiciens turcs ont emboîté le pas dans une démarche qui a exaspéré l’ambassade de Chine en Turquie avant de répondre avec colère sur Twitter.

Le récit a éclaté en réponse, disant: «La partie chinoise s’oppose résolument et condamne fermement toute contestation par une personne ou une puissance de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Chine.

“La partie chinoise se réserve le droit à une réponse justifiée.”

La situation a débordé et Ankara a décidé de brancher l’alimentation en eau de l’ambassade de Chine, ce qui a provoqué une nouvelle colère de la part des Chinois.

Mais la Chine a réagi et a banni un certain nombre de responsables britanniques de Chine, y compris l’ancien secrétaire au Travail et aux Pensions Iain Duncan Smith, qui a exprimé ses inquiétudes pour le peuple ouïghour.

Il a dit qu’il portait l’interdiction comme “un insigne d’honneur” et qu’il continuerait à dénoncer le terrible traitement de la population ouïghoure par le gouvernement chinois.

Plus tôt cette semaine, les Chinois ont organisé une étrange conférence de presse intitulée «Le Xinjiang est une terre merveilleuse».

La Chine continue de nier tout acte répréhensible dans la région.