La Turquie dénonce la déclaration de Biden, l’ambassade américaine met en garde contre un retour de bâton ⋆ .

Dans une déclaration publiée le jour du Souvenir arménien, le Président Joe Biden a officiellement reconnu le nettoyage ethnique des Arméniens par l’Empire ottoman comme un génocide, le premier président américain à le faire. Dans une réponse rapide, le ministère turc des Affaires étrangères a dénoncé la déclaration «dans les termes les plus forts».

La Turquie a dénoncé l’utilisation par Biden du mot génocide pour les massacres et l’oppression d’environ 1,5 million d’Arméniens comme n’ayant aucune «base scientifique ou légale». Ils ont également accusé le président Biden de céder aux pressions des «cercles arméniens radicaux et des groupes anti-turcs».

«En ce qui concerne les événements de 1915, aucune des conditions requises pour l’utilisation du terme ‘génocide’ qui est strictement défini dans le droit international n’est remplie», lit-on dans le communiqué, ajoutant plus tard que «la déclaration du président américain ne produira aucun des résultats autres que de polariser les nations et d’entraver la paix et la stabilité dans notre région. »

Le ministère dit que Biden n’est pas «moralement autorisé à juger des affaires historiques» et lui demande de «corriger cette grave erreur» qui, selon eux, ne sert que «l’agenda de ces cercles qui tentent de fomenter l’inimitié de l’histoire». Cela signifie l’inimitié face au massacre systématique d’un nettoyage ethnique brutal de plusieurs années.

La déclaration du ministère dit que la déclaration de Biden «ne sera jamais acceptée dans la conscience du peuple turc», et en effet cela peut entraîner des protestations ou des réactions négatives, comme l’ambassade américaine en Turquie aurait averti les Américains dans le pays.

Journaliste Elizabeth Hagedorn a été le premier à partager l’avis sur Twitter de l’ambassade, qui avertit que «les citoyens américains sont invités à éviter les zones autour des bâtiments du gouvernement américain» dans le pays à la suite de la déclaration du président Biden.

«Des manifestations ou des protestations peuvent avoir lieu après la déclaration du 24 avril de la Maison Blanche, rappelez-vous la vie de tous ceux qui sont morts dans le génocide arménien de l’époque ottomane», lit-on.

«Par mesure de précaution», l’ambassade et les consulats en Turquie seront fermés pour des affaires «courantes» lundi et mardi.

«Les citoyens américains sont invités à éviter les zones autour des bâtiments du gouvernement américain et à faire preuve d’une plus grande prudence dans les endroits où des Américains ou des étrangers peuvent se rassembler.»

Cela suggère également que les Américains du pays doivent faire preuve de prudence, rester vigilants et éviter les foules.



