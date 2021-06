La Turquie entre à nouveau dans le calendrier mondial de F1

in

25/06/2021 à 12:21 CEST

.

Le Grand Prix de Turquie, qui devait initialement remplacer le Grand Prix du Canada et en est ensuite tombé, entre à nouveau dans le calendrier du championnat du monde de Formule 1, comme l’a annoncé ce vendredi l’organisation du championnat.

Le Grand Prix de Turquie se tiendra entre le 1er et le 3 octobre à Istanbul Park, à l’extérieur d’Istanbul, le week-end initialement prévu pour le Grand Prix de Singapour, dont il a dû démissionner il y a quelques semaines, également pour des raisons de services de santé dérivés du covid-19. pandémie pour organiser la course nocturne qui se déroule habituellement dans le circuit urbain de Marina Bay.

Le Grand Prix de Turquie avait été annulé plus tôt cette année en raison de restrictions de voyage internationales – principalement celles liées au Royaume-Uni, l’une des nations clés de la F1 – bien que ses promoteurs aient appelé à une réinscription dans le calendrier le plus récent. c’est possible.

La Turquie accueillera ainsi le dix-huitième tour de la MundiaCe sera le deuxième d’un autre triptyque (avec des courses sur trois week-ends consécutifs) qui débutera un week-end avant -le dernier en septembre- avec le Grand Prix de Russie, à Sotchi ; et il se clôturera un week-end plus tard -le 2 octobre- avec celui du Japon, à Suzuka.

Italien Stefano Domenicali, président et chef de la direction de Formule 1, a exprimé sa joie du retour d’Istanbul au calendrier.

“Nous sommes ravis de retourner en Turquie sur le circuit Intercity de stanbul Park. Nous sommes impatients de voir une autre course fantastique sur l’une des meilleures pistes du monde”, a expliqué Domenicali dans un communiqué publié ce vendredi au Red Bull Ring, domicile de le Grand Prix de Styrie, le huitième de la Coupe du monde.

“Nous voulons remercier l’administration d’Istanbul Park et M. Vural Ak pour ses efforts personnels pour que cet événement se produise. Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un grand intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux sites d’organiser un Grand Prix. “, a déclaré Domenicali.

“Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres organisateurs depuis le début de l’année et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période”, a ajouté le patron de la Formule 1.

La Turquie, qui avait organisé son dernier Grand Prix en 2011, est revenue au calendrier l’an dernier, en Coupe du monde de pandémie, avec une course remportée par le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), devant le Mexicain Sergio Pérez. (maintenant chez Red Bull et ce jour-là chez Racing Point), qui a terminé deuxième le 15 novembre à Istanbul Park.

Le nouveau calendrier ressemble à ceci :

1er mars 28 Bahreïn Sakhir

02/04/18 Emilie Romagne Imola (Italie)

3 02/05 Portugal Algarve, Portimão

04/05 Espagne Barcelone-Catalogne

5 23/05 Monaco Monaco (urbain)

6 06/06 Azerbaïdjan Bakou

7e 13/06 France Paul Ricard, Le Castellet

—————-

– Grands prix à jouer :

8e 06/27 Styrie Red Bull Ring, Spielberg

9e 04/07 Autriche Red Bull Ring, Spielberg

10.07/18 Grande-Bretagne Silverstone

11 01/08 Hongrie Hungaroring

12/29/08 Belgique Spa-Francorchamp

13 05/09 Pays-Bas Zandvoort

14 12/09 Italie Monza

15/09/26 Russie Sotchi

16 03/10 Turquie Parc d’Istanbul

17 10/10 Japon Suzuka

18e Circuit des États-Unis des Amériques 24/10, Austin, Texas

19ª 31/10 Mexique Hermanos Rodríguez, Mexico

20 07/11 Sao Paulo José Carlos Pace, Sao Paulo (Brésil)

21/11/21 Australie Albert Park, Melbourne

22 05/12 Arabie Saoudite Djeddah (urbain)

23/12/12 Abou Dhabi Yas Marina