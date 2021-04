La Turquie inclut les footballeurs dans le groupe prioritaire pour la vaccination

07/04/2021 à 11:54 CEST

.

Les footballeurs qui jouent pour des clubs turcs ou pour l’équipe nationale ont été inclus dans le groupe prioritaire à vacciner contre le covid-19 et seront prochainement vaccinés, a annoncé mercredi la Fédération turque de football (TFF).

« Les footballeurs ont été inclus dans le groupe prioritaire (pour recevoir les doses). Leur vaccination va bientôt commencer », a noté la chaîne turque FoxTV, citant une déclaration du président de la TFF, Nihat Özdemir.

La Fédération n’a pas encore précisé le jour de début du processus de vaccination.

Depuis le début de la ligue, plusieurs équipes subissent chaque semaine des pertes parmi leurs joueurs et membres de l’équipe technique en raison de cas de covid-19.

Le dernier était le président de Fenerbahçe à Istanbul, Ali Koç, deuxième du classement turc.

Le Collège médical turc a salué l’initiative, mais a critiqué le fait que d’autres groupes, qui ont également des contacts permanents avec d’autres personnes, tels que les enseignants ou les familles du personnel de santé, n’ont pas encore été vaccinés.

La Turquie a lancé la campagne de vaccination avec les agents de santé, les plus de 65 ans et certains groupes prioritaires en tant que hauts fonctionnaires.

Jusqu’à présent, environ 12% des Turcs ont reçu au moins une dose du vaccin.

Le pays a enregistré plus de 49 000 nouveaux cas hier, un record depuis le début de la pandémie, et avec 211 décès, il a eu le nombre de morts quotidien le plus élevé depuis le début de l’année.