La Turquie plaide en faveur du Bitcoin alors qu’Erdogan exécute le livre de jeu sur l’inflation de l’autocrate

Les volumes d’échange de bitcoins augmentent en Turquie alors que le gouvernement de plus en plus autoritaire y travaille avec diligence pour mettre le feu à sa monnaie, la lire.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2003, a de toute évidence perdu la tête : avec une inflation avoisinant les 20 %, Erdogan a abaissé hier le taux directeur de la Turquie de 19 % à 18 % (non, pas une faute de frappe), au lieu de les augmenter pour resserrer la masse monétaire.

Les marchés des changes ont réagi de manière décisive à l’évolution attendue, la livre perdant 10 % de sa valeur par rapport au dollar américain depuis lundi. Certains citoyens turcs ont décidé de faire leurs affaires ailleurs : BTCTurk, l’une des quelques bourses locales proposant des transactions lires/BTC, a connu une augmentation notable du volume, selon les données publiques. Cet intérêt survient malgré l’effondrement récent de deux autres bourses turques, l’une dans une apparente escroquerie à la sortie.

Le gouvernement d’Erdogan a interdit les paiements cryptographiques en avril, mais posséder une cryptographie est légal en Turquie, du moins pour le moment. Malheureusement, la logique de la situation actuelle pourrait pousser Erdogan à se resserrer davantage, car tout commerce ouvert livre/BTC pourrait exercer une pression à la baisse supplémentaire sur la livre en permettant la fuite des capitaux.

Erdogan aurait affirmé que la baisse des taux d’intérêt – qui rend l’argent moins cher et plus abondant – réduirait en quelque sorte l’inflation. Mais son raisonnement est opaque. Il a récemment qualifié l’intérêt de « diable », peut-être un appel indirect à la moralité islamique face à la réalité économique.

« C’est juste fou, il n’y a aucune justification pour cette décision car il n’y a aucune justification pour les baisses de taux que nous avons vues jusqu’à présent cette année », a déclaré un gestionnaire d’actifs au Wall Street Journal. « Erdogan dirige seul la politique monétaire. »

Il n’est pas difficile de déduire le motif réel d’Erdogan pour (plus ou moins) laisser l’imprimante à billets partir brrr : maintenir les taux bas est l’un des rares outils dont il dispose pour soutenir l’économie turque. La Turquie a subi des effets à court terme sur son économie grâce à l’instabilité régionale et au COVID-19, qui a dévasté le tourisme.

L’image à plus long terme est encore plus choquante : depuis 2013, le PIB de la Turquie a chuté de plus de 950 milliards de dollars à 720 milliards de dollars, en partie grâce à l’instabilité après un coup d’État manqué contre Erdogan en 2016. Les tentatives d’Erdogan pour relancer les choses ont été profondément peu orthodoxe pendant des années, s’appuyant en particulier sur des niveaux d’endettement insoutenables dans l’ensemble de l’économie.

Et Erdogan n’a plus de conseil économique indépendant à repousser après avoir licencié une série de gouverneurs de banque centrale qui ne voulaient pas faire la queue. Cela rend la vague d’instabilité actuelle d’autant plus dangereuse pour les détenteurs de lires.

La Turquie d’Erdogan est en passe de devenir une étude de cas sur les avantages potentiels du bitcoin pour les résidents de pays aux monnaies fragiles, ou les dirigeants autoritaires susceptibles de rechercher des gains politiques à court terme grâce à des politiques inflationnistes. Heureusement, la Turquie est étroitement liée à l’Europe et les Turcs ont actuellement au moins un accès aux dollars et aux euros pour protéger leur richesse. Dans de nombreuses autres régions également troublées, ce luxe est difficile à trouver, laissant le bitcoin comme seule option.