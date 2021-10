La Turquie Q2 de Mick Schumacher a donné confiance à Haas

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que la performance exceptionnelle de Mick Schumacher en Turquie avait stimulé l’équipe.

Schumacher a maîtrisé les conditions humides d’Istanbul Park pour passer en Q2, une réalisation très difficile à accomplir dans le Haas VF-21 sous-développé.

Il aurait même pu avoir une chance en Q3, mais son dernier tour lancé dans la deuxième étape des qualifications a dû être interrompu en raison de drapeaux jaunes, déclenchés par un tête-à-queue de Lance Stroll.

La course ne s’est pas déroulée comme prévu grâce en grande partie au contact avec Fernando Alonso, mais Schumacher a néanmoins fourni ce coup de foi dont Haas avait besoin dans une campagne 2021 de quelques sommets.

« Pour moi, j’étais évidemment heureux pour Mick qu’il l’ait fait, mais pour toute l’équipe parce que nous avons eu très peu de temps forts en piste, et avoir quelque chose comme ça vous assure que nous pouvons le faire – que nous pouvons exécuter quand nous en aurons l’occasion », a déclaré Steiner avant le week-end de course du Grand Prix des États-Unis.

« Je pense que cela aura un impact sur les prochaines courses pour l’équipe car ils ont retrouvé une partie de la confiance qu’ils ont peut-être un peu perdue au cours de l’année, et j’espère que nous pourrons avoir un autre moment comme celui-ci en 2021. »

Le Grand Prix des États-Unis est bien sûr la course à domicile de Haas, et Schumacher est plein d’enthousiasme à l’idée de se rendre dans un pays où la Formule 1 est « sur le point » de devenir très importante.

« C’est notre course à domicile, donc je suis évidemment excité à ce sujet, mais c’est bien plus que cela. J’aime Austin et les États-Unis. C’est spécial et c’est quelque chose où la Formule 1 n’est pas encore aussi grande, mais nous sommes sur le point de devenir très importants, notamment en raison de la série ‘Drive to Survive’ », a-t-il déclaré.

« Je suis très impatient car c’est un grand spectacle, il se passe toujours tellement de choses et franchement, je suis juste super excité de retourner aux États-Unis. »

Et après avoir brillé dans les conditions humides de la Turquie, Schumacher espère que la pluie a suivi la Formule 1 sur le Circuit des Amériques.

« Je pense que c’est une piste très spéciale. Vous avez la première partie qui est super rapide avec des virages serrés et c’est très cahoteux, donc c’est certainement un défi mais aussi, c’est une piste de course où les dépassements sont certainement possibles », a déclaré Schumacher.

« J’espère que ce sera une course mouillée pour nous car cela nous donnera le plus d’opportunités, mais sinon, j’ai hâte de courir sur cette piste. Il y a eu des batailles célèbres auparavant, et je suis sûr que nous pourrons en faire partie un jour.