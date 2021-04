Légal & Réglementation

La Turquie rédige une réglementation plus large sur la cryptographie, une sonde lancée dans un autre échange après la fin de ses activités

Après l’arrêt brutal de Thodex, Vebitcoin a également arrêté brutalement toutes ses activités. Une enquête a été lancée dans les deux échanges cryptographiques, et plusieurs personnes ont déjà été arrêtées.

Le ministre des Finances de la Turquie travaille sur une réglementation plus large concernant les crypto-monnaies, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque centrale, Sahap Kavcioglu.

Cependant, la banque n’a pas l’intention d’interdire la cryptographie, a-t-il ajouté.

Certains détails sur la réglementation seraient prêts dès deux semaines, a déclaré Kavcioglu dans une interview avec des radiodiffuseurs turcs. Récemment, la banque centrale a interdit l’utilisation des cryptos comme paiements, invoquant la volatilité ainsi que les dommages «irréparables» et les risques de transaction.

Ce dernier mouvement vers la réglementation des actifs numériques est intervenu après la fermeture brutale de l’échange de crypto Thodex, rendant des centaines de millions de dollars d’actifs cryptographiques irrécupérables.

Thodex a enregistré un volume d’environ 538 millions de dollars lors de son dernier jour de négociation.

Les autorités ont arrêté des dizaines de personnes dans le cadre de l’enquête sur l’échange et ont demandé l’arrestation de son fondateur en Albanie, a annoncé vendredi la police.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, la plate-forme Thodex a déclaré sur son site Web qu’elle serait fermée pendant quatre à cinq jours en raison d’un processus de vente. Une fois que les gens n’ont pas été en mesure d’effectuer des retraits ou d’accéder à leurs comptes, ils ont déposé des plaintes pénales affirmant avoir été victimes d’une arnaque.

La police a lancé vendredi des raids dans huit provinces avec des mandats d’arrestation de 78 suspects, a annoncé la police d’Istanbul. Soixante-deux personnes ont été arrêtées à ce jour, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu.

Un jour plus tôt, les fonctionnaires ont fouillé les bureaux de la société à Istanbul et saisi des documents.

Selon la police, le fondateur et PDG de la société, Faruk Fatih Ozer, s’était envolé mardi pour la capitale albanaise Tirana. Interpol a ensuite publié une notice rouge pour Ozer.

Au milieu de tout cela, une enquête a été lancée dans un autre échange de crypto-monnaie Vebitcoin, a déclaré samedi un procureur local.

Les autorités turques ont bloqué les comptes bancaires onshore de Vebitcoin et ont arrêté quatre personnes dans le cadre de l’enquête. Cette action a été prise après que l’échange a annoncé qu’il avait arrêté toutes les activités, invoquant des problèmes financiers. L’avis sur l’échange se lit,

«En raison des récents développements dans l’industrie de la crypto-monnaie, nos transactions sont devenues beaucoup plus intenses que prévu. Nous tenons à déclarer avec regret que cette situation nous a conduit à un processus très difficile dans le domaine financier. Nous avons décidé de cesser nos activités afin de respecter toutes les réglementations et réclamations. »

Le Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a bloqué les comptes de l’entreprise et ouvert une enquête, a rapporté Anadolu.

“Quatre administrateurs et membres du personnel de l’entreprise ont été arrêtés samedi sur des allégations de fraude”, a déclaré Mehmet Nadir Yagci, un procureur de la ville de Mugla, dans le sud-ouest du pays, dans un communiqué.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.