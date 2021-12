La Turquie rejette les décisions de la plus haute juridiction européenne alors que les tensions montent avec Ankara | Politique | Nouvelles

Le président Tayyip Erdogan a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les décisions européennes demandant la libération du philanthrope Osman Kavala et du politicien kurde Selahattin Demirtas et qu’il se conformerait aux décisions des tribunaux turcs à leur sujet, a rapporté mercredi la chaîne de télévision NTV.

La semaine dernière, le Conseil de l’Europe a déclaré à la Turquie qu’il préparait une « procédure d’infraction » pour son refus de libérer Kavala, une décision qui pourrait conduire à la suspension d’Ankara de l’organe des droits de l’homme.

Il a également exhorté la Turquie à libérer Demirtas.

Le communiqué du Conseil de l’Europe a déclaré : « En ne garantissant pas la libération immédiate du requérant, le Comité (des Ministres) considère que la Turquie refuse de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour (CEDH) dans cette affaire.

Le Conseil a demandé à Ankara de soumettre son point de vue sur l’affaire d’ici le 19 janvier 2022 et la question sera renvoyée à la CEDH lors de sa réunion suivante le 2 février, a-t-il indiqué.

S’adressant à des journalistes sur un vol de retour de Doha, le président Erdogan a déclaré que les décisions européennes sur Kavala et Demirtas étaient « nulles et non avenues » pour la Turquie.

Interrogé sur la décision du Conseil, le président Erdogan a déclaré : « Nous ne reconnaissons pas les décisions prises par l’Union européenne concernant Kavala, Demirtas, etc.

L’avertissement du conseil sur Kavala était conforme à une décision de 2019 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

La Turquie a répondu en accusant l’instance basée à Strasbourg de s’ingérer dans le fonctionnement de ses tribunaux indépendants.

La semaine dernière, un tribunal turc a décidé que Kavala devait être maintenu en prison, prolongeant sa détention de quatre ans sans condamnation.

Il est accusé d’avoir cherché à renverser le gouvernement dans une affaire qui a aggravé les relations difficiles d’Ankara avec ses alliés occidentaux.

Demirtas, ex-chef du troisième plus grand parti parlementaire de Turquie, est emprisonné dans l’attente de son procès depuis novembre 2016 pour des accusations liées au terrorisme. Ils nient tous les deux les charges retenues contre eux.

La CEDH a statué en 2019 que la détention de Kavala était politique et a demandé sa libération immédiate en raison d’un manque de soupçon raisonnable qu’il avait commis une infraction et que sa détention a servi à le réduire au silence.

La Turquie ne s’est pas conformée à la décision.

Le Comité des ministres du Conseil, qui supervise la mise en œuvre des décisions de la CEDH, a appelé à plusieurs reprises la Turquie à libérer Kavala conformément à la décision.

Le ministère turc des Affaires étrangères a critiqué la décision du Comité.

Il a déclaré: « (Nous) invitons le CdE à s’abstenir de poursuivre cette décision qui aura la qualité d’interférer avec la justice indépendante ».

Le procès de Kavala a été critiqué comme étant politiquement motivé et symbolique d’une répression de la dissidence sous le président Tayyip Erdogan.

Le gouvernement rejette cela et déclare que les tribunaux turcs sont indépendants.

Le mois dernier, Erdogan a menacé d’expulser les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et la France, après avoir fait écho à la décision de la CEDH selon laquelle Kavala devrait être libéré.

Kavala a été acquitté l’année dernière des accusations liées à des manifestations à l’échelle nationale en 2013, mais la décision a été annulée cette année et combinée à des accusations dans une autre affaire liée à une tentative de coup d’État en 2016.

Si le tribunal constate une violation, le Comité des Ministres peut commencer à examiner les mesures à prendre.

L’adhésion ou les droits de vote de la Turquie au CdE pourraient être suspendus à l’issue de la procédure.

La procédure d’infraction que le CdE mène actuellement est en plusieurs étapes et n’entraîne en aucun cas nécessairement l’exclusion de la Turquie de l’organe.

Le CdE a également exhorté la Turquie à garantir la libération immédiate de l’homme politique kurde Selahattin Demirtas, ancien chef du troisième parti parlementaire de Turquie, qui est emprisonné dans l’attente de son procès depuis novembre 2016 pour des accusations liées au terrorisme.

Le Conseil de l’Europe, créé après la Seconde Guerre mondiale, a des pouvoirs limités.

Son Comité des Ministres est composé des ministres des Affaires étrangères des 47 États membres de l’organisation, dont le Royaume-Uni.