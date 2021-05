La Turquie resserre la réglementation cryptographique sur les volumes de transactions

La Turquie a commencé à durcir son emprise sur le secteur de la crypto-monnaie.Le chien de garde financier de la Turquie, le Financial Crimes Investigation Board ou MASAK, a introduit une nouvelle politique qui stipule que tous les échanges de crypto-monnaies turques doivent désormais les informer de toute transaction cryptographique de plus de 10000 lires turques (1200 USD) La nouvelle politique a été annoncée par le ministre turc du Trésor et des Finances Lütfi Elvan.

[/beg-green-box-list]

La Turquie établit de nouvelles réglementations pour les échanges cryptographiques

Elvan a partagé la nouvelle politique et d’autres mises à jour sur les projets de réglementation du gouvernement sur la cryptographie lors d’une diffusion en direct de CNN Turk.

Selon le ministre des Finances, le gouvernement prévoit de donner à MASAK le pouvoir d’auditer et de superviser les échanges cryptographiques et de réglementer le secteur de la cryptographie dans son ensemble.

Elvan a déclaré que MASAK avait préparé une directive pour les échanges cryptographiques qui comprend les règles et les sanctions pour la déclaration des transactions. Elvan a dit,

«Les plateformes de trading crypto sont désormais obligées de partager les informations de leurs utilisateurs actifs avec MASAK. Ils sont responsables de toute activité suspecte sur leurs plateformes. Il leur incombe également d’informer MASAK de toute transaction d’une valeur supérieure à 10 000 livres turques dans les 10 jours suivant la négociation. »

Cette nouvelle réglementation intervient après que la banque centrale turque ait interdit la crypto-monnaie comme mode de paiement. La banque avait déclaré que les actifs cryptographiques impliquaient des risques importants en raison de leur nature volatile et pouvaient entraîner des pertes irréversibles pour les investisseurs. Il a également ajouté qu’ils étaient utilisés pour des activités illégales.

Les récents mouvements de la Turquie autour de la crypto-monnaie

Le pays, qui était autrefois considéré comme un pays favorable aux crypto-monnaies en raison de son approche subtile des actifs numériques, sévit rapidement contre le secteur de la crypto-monnaie.

En mars, le ministre des Finances a publié une déclaration sur Twitter dans laquelle il exprimait des inquiétudes concernant les crypto-monnaies. Il a également annoncé que le ministère travaillait avec la banque centrale et deux agences de régulation financière pour surveiller la crypto-monnaie.

Les investisseurs turcs se sont tournés vers la crypto pour tenter de protéger leurs économies de la faible lire. Beaucoup pensent que le gouvernement envisage de réglementer le marché en raison des préoccupations liées aux activités frauduleuses.

Un exemple typique de cela est l’affaire de l’échange cryptographique Thodex, qui a été accusé d’avoir fraudé les investisseurs. Environ 391000 investisseurs sur la plate-forme auraient été empêchés d’accéder à leurs actifs, estimés à 2 milliards de dollars d’investissements. La police turque a arrêté 62 personnes dans le cadre de l’affaire à la suite de plaintes d’utilisateurs.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.