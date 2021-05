La Turquie va commencer à surveiller les transactions cryptographiques d’une valeur de plus de 868 livres

Le gouvernement turc a introduit une nouvelle politique qui obligera tous les échanges cryptographiques du pays à déclarer toutes les transactions cryptographiques d’une valeur supérieure à 10000 lires au Financial Crimes Investigation Board (MASAK). Le ministre des Finances et des Finances du pays, Lütfi Elvan, a fait cette annonce le 6 mai via une émission en direct sur une chaîne d’information locale. Apparemment, cette mesure vise à lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies dans le pays.

Selon Elvan, la nouvelle politique donnera à MASAK une autorité d’audit complète sur tous les échanges cryptographiques du pays.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ces changements font suite à l’arrestation de 62 personnes par la police turque dans le cadre d’un programme de sortie cryptographique qui a fait perdre à 391000 Turcs environ 1,43 milliard de livres. L’échange de crypto-monnaie Thodex se serait arrêté brusquement, empêchant ses utilisateurs de négocier et de retirer leurs fonds. Après les arrestations, les autorités ont émis 16 autres mandats d’arrêt contre des personnes également impliquées dans l’arnaque.

Travailler à créer un environnement cryptographique sécurisé

Cette nouvelle survient alors que la Turquie passe d’une approche attentiste envers les crypto-monnaies à un modèle réglementé. Selon un précédent rapport, le ministère des Finances et des Finances a rejoint la Banque centrale, l’Agence de régulation et de surveillance bancaire et le Conseil du marché des capitaux pour étudier les crypto-monnaies. Ce groupe de travail a également pris en compte les avis d’experts et de représentants des échanges locaux de crypto lors de la réalisation de l’étude.

Un mois plus tard, la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) a rédigé la première règle du pays réglementant l’espace crypto. Le règlement interdisait l’utilisation de la crypto pour le paiement de biens ou de services. Expliquant pourquoi cette décision était pertinente, CBRT a déclaré que les transactions de crypto-monnaie comportent un risque irrévocable. L’autorité a poursuivi en soulignant que les monnaies numériques sont extrêmement volatiles car elles ne sont pas régies par une autorité de régulation centrale.

Dans une tentative d’élargir les règles qui couvrent les crypto-monnaies, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a publié un décret qui a ajouté les échanges de crypto-monnaie à la liste des entreprises relevant de la réglementation anti-blanchiment d’argent et anti-financement. Terrorisme.