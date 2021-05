La Tusa profite de la popularité de la cumbia pour protester – El Sol de México

“Les gens aiment la cumbia, le pouvoir dérange la cumbia, parce que la cumbia a le pouvoir.” C’est ainsi que le groupe La Tusa chante dans la chanson El poder de la cumbia, qui célèbre la portée que ce genre leur a donné pour parler de problèmes de société.

Le groupe a été initialement formé en 2013 à Santiago du Chili, dont la majorité est originaire, mais c’était jusqu’en 2016, date à laquelle ils ont été officiellement formés dans le cadre de la formation qu’ils ont actuellement.

Ayant grandi dans un climat sociopolitique turbulent, où ils ont subi des répressions de la part du gouvernement et de la police, et des manifestations en faveur de la liberté d’expression ont été durement attaquées, les ont incités à utiliser la musique tropicale, en particulier la cumbia, pour fournir aux gens un message d’espoir.

«Nous avons étudié un peu l’histoire de ce rythme, qui voyage de l’Afrique à l’Amérique latine. En termes tribaux originaux, le rythme est comme une chanson désespérée qui vient des peuples asservis, et aujourd’hui il apparaît comme une nouvelle plate-forme à travers laquelle les gens ont atteint ce même lien », a déclaré César Torres, leader du groupe, dans un entretien avec Le soleil du Mexique.

Cependant, son travail n’est pas passé inaperçu par les médias et les autorités qui ne veulent pas garder ces questions dans la conversation publique. Tout au long de leur carrière de près de dix ans, ils ont été confrontés à la censure dans certaines stations de radio de leur pays, qui ont choisi de retirer leurs chansons de leur programmation, et ont même eu des problèmes pour être sur scène.

«J’imagine que dans leur ligne éditoriale, ils ne considèrent pas qu’il y a des chansons dans un rythme tropical qui consacrent des paroles à des questions de lutte sociale, comme nous le faisons. Aussi plusieurs fois ils nous ont fait descendre de la scène par la police, et d’autres fois ils ont essayé mais ils n’ont pas pu », a ajouté César.

Des sujets tels que El circo del congreso et Il semble qu’ils nous chient font partie de ceux qui ont causé de l’inconfort dans leur pays, mais en même temps ils ont ouvert les portes dans d’autres pays d’Amérique latine, et même en Espagne, avec lesquels ils ont réaffirmé leur engagement à continuer de chanter sur les questions sociales.

Johnny Alarcón, chanteur du groupe, a remercié l’impulsion que les réseaux sociaux leur ont donnée, en assurant qu’ils sont venus comme une bouée de sauvetage pour les artistes qui font de la musique protestataire.

«Nous avons déjà atteint 70 000 vues, nous avons commencé avec notre chaîne YouTube il y a un an, et avec la production du deuxième album sur lequel nous travaillons, nous avons obtenu ce nombre de vues. D’autre part, Facebook et Instagram nous permettent de communiquer directement et d’échanger avec nos followers », explique-t-il.

Dans le cadre des sorties mensuelles qu’ils prévoient pour cette année, le vendredi 30 avril, ils présentent une reprise de la chanson A Birthright de Natalia Lafourcade, qu’ils ont entendue pour la première fois en 2018, et ont immédiatement ressenti le lien avec les paroles.

Les musiciens détaillent que les répressions qu’ils subissent au Chili par le gouvernement, couplées à la violence croissante envers les communautés autochtones, les ont amenés à reprendre ce «chant d’espoir», comme ils le décrivent eux-mêmes.

“La question couvre l’ensemble de l’Amérique latine, c’est pourquoi nous vivons en ce moment, et plus maintenant dans une pandémie, que la violence est beaucoup plus perceptible et avec plus de force”, a déclaré Johnny.

Avec une grande fierté, ils ont dit que Natalia était très flattée par sa décision de renverser sa composition, et ils espèrent que son travail permettra au message de résonner auprès de nouveaux publics, à la fois dans son pays et au Mexique.