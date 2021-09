La tutelle de Britney Spears n’est pas terminée. Encore.

Un juge a officiellement décidé de suspendre Jamie Spears en tant que conservateur des finances de Britney Spears, marquant une victoire majeure dans la poursuite de Britney Spears bataille pour reprendre le contrôle de sa vie.

Depuis 2008, l’icône de la pop de 39 ans vit sous une tutelle qui la rend incapable de prendre légalement des décisions concernant sa propre vie, notamment quand travailler, comment dépenser son argent et même si elle peut avoir des enfants. Au lieu de cela, son père Jamie a pris les devants, ce qui l’a amené à adopter comme mantra la phrase “Je suis Britney Spears”.

Le 29 septembre, la juge de Los Angeles Brenda Penny a remplacé Jamie Spears en tant que conservateur de la succession de Britney et l’a remplacé par l’avocat californien John Zabel, comme l’avait demandé Britney par l’intermédiaire de son avocat. Laisser Jamie en place en tant que conservateur, a déclaré Penny, n’était “pas tenable”.

Jamie Spears a accepté de se retirer de la tutelle plus tôt cet été. En septembre, il a déposé une pétition demandant d’y mettre fin entièrement, citant l’opposition de plus en plus publique de Britney à l’arrangement, qui a atteint un point culminant dans son témoignage public explosif devant le tribunal en juin dernier. Lors de l’audience du 29 septembre, l’avocat de Jamie a fait valoir qu’au lieu de suspendre Jamie en tant que conservateur, le tribunal devrait simplement mettre fin immédiatement à la tutelle.

L’avocat de Britney, Mathew Rosengart, a cependant poussé à suspendre le père de son client et a déclaré qu’il attendrait pour demander la fin de la tutelle plus tard cet automne. Il y a une raison stratégique de base à cette décision : si l’arrangement prend fin maintenant, avec Jamie démissionnant volontairement, il ne serait pas tenu de remettre les dossiers, y compris les documents financiers, de ses 13 années en tant que conservateur.

Rosengart a demandé à plusieurs reprises des enquêtes sur la conduite de Jamie, qualifiant sa mauvaise gestion de la succession de Britney de « évidente et continue » et arguant que Jamie ne cherche à mettre fin à la tutelle qu’en raison de l’examen public extrême et pour éviter une enquête plus approfondie. “Ce dont il a peur, c’est la révélation de sa corruption”, a déclaré Rosengart au tribunal mercredi. Lors du propre témoignage de Britney en juin, elle a déclaré au tribunal qu’elle pensait que le traitement que son père lui avait réservé constituait un abus de tutelle. “Mon père, et toute personne impliquée dans cette tutelle, et ma direction qui a joué un rôle énorme en me punissant quand j’ai dit non”, a-t-elle déclaré en s’adressant directement à Penny. « Madame, ils devraient être en prison. »

Alors que le tollé suscité par la tutelle de Britney augmente, de plus en plus de personnes impliquées dans la tutelle se manifestent pour partager publiquement leurs doutes sur la situation. Plus accablant, dans Controlling Britney Spears, un documentaire du New York Times récemment publié sur Hulu, un ancien membre du personnel d’une société de sécurité embauchée par Jamie Spears allègue que la société a secrètement placé un appareil d’écoute audio dans la chambre de Britney et a surveillé ses messages texte. Dans le documentaire Netflix Britney vs Spears, publié mardi, une source anonyme révèle des documents judiciaires de longue date montrant que Britney a été initialement placée sous tutelle avec un diagnostic de démence – une affirmation audacieuse à propos de tout jeune de 27 ans, en particulier un qui est aussi le visage d’un empire médiatique de plusieurs millions de dollars.

On ne sait pas si les tribunaux étaient au courant de la mesure dans laquelle les conservateurs de Britney auraient surveillé sa vie. Au cours de l’audience du 29 septembre, Rosengart a demandé une enquête sur ces allégations.

Rosengart a également demandé au tribunal de se réunir à nouveau dans 30 à 45 jours pour discuter « d’une transition ordonnée » hors de la tutelle. La prochaine audience dans l’affaire Britney est prévue pour le 12 novembre.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?