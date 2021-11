La tutelle de Britney Spears pourrait enfin prendre fin

Spears serait à un pas de ne pas avoir de tuteur légal 0:46

. – La tutelle de la succession de Britney Spears, ordonnée par un tribunal il y a 13 ans, pourrait enfin prendre fin ce vendredi.

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, devrait répondre à la demande de Spears de mettre fin à sa tutelle lors d’une audience en après-midi.

La date d’audience survient un peu plus d’un mois depuis que le père de Spears, Jamie Spears, a été suspendu en tant que tuteur de la succession de sa fille. Un poste qu’il occupait depuis la première mise en place de l’accord en 2009.

« Cette semaine va être très intéressante pour moi ! Je n’ai prié pour rien d’autre dans ma vie », a écrit le chanteur dans un post Instagram plus tôt cette semaine qui a été supprimé.

Cependant, même si la demande de Spears de mettre fin à la tutelle est accordée, son avocat, Mathew Rosengart, a déclaré que sa bataille juridique se poursuivrait. Rosengart a déposé une pétition de 110 pages le mois dernier demandant que son père soit démis de ses fonctions, ainsi qu’une demande de découverte liée à la prétendue surveillance de son client. Il s’agit d’un résultat direct de l’enquête du New York Times selon laquelle le père de la gagnante d’un Grammy a placé illégalement des appareils d’enregistrement dans sa chambre sans son consentement.

CNN n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante ces allégations. Un avocat du père de Spears l’a nié.

La semaine dernière, un nouvel avocat de Jamie Spears, Alex Weingarten, a demandé de mettre fin à la tutelle sans autre compensation financière au père du chanteur.

« Jamie ne voit aucune raison pour laquelle la tutelle devrait se poursuivre pendant un certain temps et déclare qu’il n’a aucun intérêt à la poursuite de la tutelle », indiquent les documents. « Pour être clair, cette demande n’est soumise à aucune réserve. Jamie ne soumet pas cette demande à une demande de libération ou d’indemnisation, elle est inconditionnelle. »

Au cours de l’été, la chanteuse a parlé publiquement pour la première fois de sa tutelle, déclarant au tribunal que l’arrangement était « abusif ». La pop star a également déclaré qu’au fil des ans, elle s’était sentie obligée d’agir, d’utiliser le contrôle des naissances et de prendre des médicaments contre son gré.

« Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et ça suffit », a-t-il déclaré lors d’une audience en juin.

Spears devrait assister virtuellement à l’audience, tandis que des centaines de partisans du chanteur devraient se rassembler devant le palais de justice pendant l’audience, le même groupe de fans qui a fait du hashtag #FreeBritney un mouvement viral.

Spears a remercié ses abonnés dans des publications récentes sur les réseaux sociaux. Après la suspension de son père, elle a tweeté : « Mouvement #FreeBritney… Je n’ai pas de mots… « .

Mouvement #FreeBritney… Je n’ai pas de mots… à cause de vous et de votre résistance constante à me libérer de ma tutelle… ma vie est maintenant dans cette direction !!!!! J’ai pleuré hier soir pendant deux heures parce que mes fans sont les meilleurs et je le sais… pic.twitter.com/7OpsOKoHNc

– Britney Spears (@britneyspears) 4 octobre 2021