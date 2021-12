Pantelion Films « La Usurpadora, The Musical » sortira bientôt en salles avec une distribution luxueuse.

Pantelion Films et la société de production The Lift Entertainment, ont annoncé aujourd’hui le début du tournage de l’adaptation cinématographique de « La Usurpadora », l’une des telenovelas les plus réussies de l’histoire, diffusée dans plus de 125 pays et traduite en 24 langues par la fin des années 90.

« La Usurpadora, The Musical » est le projet le plus ambitieux de Pantelion à ce jour et portera l’histoire emblématique sur grand écran, transformant un mélodrame classique en une comédie musicale cinématographique moderne.

Profitant de la nostalgie actuelle pour tout ce qui touche aux années 90, la bande originale de « La Usurpadora, The Musical » comprendra le casting interprétant 15 des plus grands succès de la musique latine de cette époque.

L’équipe créative du film comprend le réalisateur Santiago Limón, María Hinojos, Sebastian Krys, Priscilla Hernández et Matt Walden.

Le film est actuellement en tournage dans les États mexicains de Hidalgo, Jalisco, Nayarit et Mexico, et sortira en salles l’année prochaine.

Le film met en vedette Isabella Castillo et Alan Estrada, qui joue le rôle principal masculin et l’intérêt romantique, Carlos Daniel. C’est l’histoire de deux sœurs jumelles séparées à la naissance et jamais rencontrées, l’une pauvre mais très bonne et l’autre riche, conspiratrice et très méchante. Une rencontre fortuite les réunit à Las Vegas et bientôt leurs vies sont désespérément liées.

« La Usurpadora, The Musical » a également une distribution de stars de soutien qui comprend Susana Zabaleta (Sexe, modestie et larmes), Jesús Ochoa (Overboard, Quelle faute est l’enfant?), Cecilia Toussaint (Amour de quartier), Valentina (Rupaul’s Drag Race , Rent) et Alejandra Ley (Overcome the past), et avec la participation spéciale d’Alejandra Guzmán (The Game of Keys) et Shane West (Gotham, A Walk to Remember).

Avec des dialogues et de la musique en espagnol et en anglais, « La Usurpadora, The Musical » est plein d’humour, d’émotions et d’une belle histoire, le tout soutenu par des tubes latins comme « La Vida Es Un Carnaval », « Mi Tierra », » Give Me Another Tequila « , » Bidi Bidi Bom Bom « , » Livin ‘La Vida Loca « , » Come back « , » With High Heels « , » Things Of Love « et » Don’t Love Me « , parmi tant d’autres.

Ce que vous devez savoir sur Pantelion Films

Pantelion Films est le premier grand studio de cinéma latino d’Hollywood et le visage du divertissement hispanique aux États-Unis. aux Etats-Unis; « A Gallo with Many Eggs », le film d’animation en espagnol le plus rentable jamais sorti aux États-Unis, « No manches Frida », qui a été produit et distribué par Pantelion Films et est devenu la comédie en langue espagnole. le plus gros chiffre d’affaires aux États-Unis et, plus récemment, aux côtés de MGM et 3Pas Studios, le remake à succès de « Overboard », avec Eugenio Derbez, Anna Faris et Eva Longoria.

Ce que vous devez savoir sur le divertissement de l’ascenseur

The Lift, basée au Mexique, a été fondée en 2005 pour offrir des services de production de classe mondiale, en collaboration avec des sociétés telles que Prettybird, Somesuch, Reset, Epoch Films, Love Song, entre autres. En 2019, The Lift s’est développé pour développer et produire du contenu de longue durée pour Pantelion Films, 3Pas Studios, Televisa Networks, Anonymous content, Hulu et Viacom.